Mavi önlüğüyle Türkiye'nin sevgilisi olan Fındık hayatını kaybetti

Yakalandığı 'gençlik hastalığı' nedeniyle tedaviye alınan Kayacık Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu'nun maskotu 'Fındık' adlı köpek, hayatını kaybetti.

SOSYAL MEDYANIN İLGİ ODAĞI OLMUŞTU

Tokat 'ın Turhal ilçesinde mezarlıkta bulunan ve 'Fındık' adı verilen yavru köpek, Kayacık Köyü Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu'nun maskotu olmuştu. Okulun bahçesinde yapılan kulübede yaşayan ve forma giydirilen Fındık, sosyal medyada da ilgi odağı haline gelmişti.

GENÇLİK HASTALIĞI TEŞHİSİ KONMUŞTU

Geçtiğimiz hafta rahatsızlanan ve önce Turhal Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne oradan da Ankara'da özel bir kliniğe getirilen yavru köpek tedavi altına alınmıştı. Yapılan kontrolde distemper (gençlik hastalığı) teşhisi konulan 'Fındık', hastalığının diğer köpeklere bulaşma ihtimali nedeniyle karantinaya alınırken tedavi masraflarını ise isminin açıklanmasını istemeyen bir hayvansever üstlenmişti.

3 HAFTALIK MÜCADELEYİ KAYBETTİ

Fındık'ın ölüm haberini, Veteriner Tekniker Yağmur Denli duyurdu. Denli Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Fındık'ın küçücük bedeni bu hastalığa daha fazla dayamadı. Fındık pes etti. 3 haftalık mücadeleyi kaybettik. Elimizden gelen her şeyi yaptık, bütün müdahalelere rağmen Fındık'ı kurtaramadık. Lanet hastalığa yenik düştük. Bu süreçte bizimle emek ve yürek birliği yapan binlerce kişiye teşekkür ederiz. Huzurla uyu meleğim" ifadesini kullandı.