Mavi sergisine büyük ilgi

Küçükçekmece Belediyesi Geleneksel Sanatlar Akademisi usta ve çıraklarının eserlerinden oluşan Mavi sergisi açıldı. Küçükçekmeceli sanatseverler sergiye büyük ilgi gösterdi.Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen sergi açılışına, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi başta olmak üzere yüzlerce sanatsever katıldı. Küçükçekmece Belediyesi Geleneksel Sanatlar Akademisi öğrenci ve hocalarının 200 eserinden oluşan sergide, sanat tarihinin kadim rengi mavi ve tonları işlendi."Sanatın ileri gitmesi için çalışacağım"Sergi açılışında konuşan KüçükçekmeceBelediye BaşkanıKemal Çebi, "Altı yıldır gelişerek devam eden bir sergi olmasından dolayı çok memnunum. Eseri bulunanları emeklerinden dolayı çok tebrik ediyorum ve bu başarılarından dolayı kutluyorum. Ben de sanatın daha ileriye gitmesi için elimden geleni yapacağım. Bundan sonra daha geniş kapsamlı daha ileride bir sanat anlayışı ile sergilerde buluşacağız" dedi."Mavi ile bağımız çok daha derin"Geleneksel Sanatlar Akademisi Yöneticisi Hakan Dağlı ise, "Sergimizin konusu mavi. Orta Asya'dan Anadolu topraklarına, günümüze kadar gelen süreci ele aldık. Orta Asya'da halı, kilimde kullanılan mavi Anadolu'da önce Çini'de, sonrasında ise resim, yazma eserler gibi her türlü alanda yer almış. Sanatçılar mavinin her tonunu, özellikle turkuaz, kullanmıştır. Biz mavi rengin kadim olduğunu ve bizimle çok daha derin bir bağı olduğunu anlatmak istedik" diye konuştu."Böyle sergiler bize şevk veriyor"Sergide eseri bulunan akademi öğrencisi, Gülçin Dizdaroğlu, "Elinden gelenin en iyisi yapılarak bugünlere geliniyor. Her sene bir serginin burada yer alması bize şevk veriyor" dedi. Ayten Kurgan ise, "Burada son senem olduğu için bizi bugünlere getiren üstatları ve bize emek veren hocalarımız yad etmek istedim. Bu nedenle soy ağacı çalışması yaptım" diyerek memnuniyetini dile getirdi.Küçükçekmece Geleneksel Sanatlar Akademisi Eğitmenleri Taner Alakuş, Latife Aktan Özel ile Semih İrteş de katkılarından dolayı Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi' ye teşekkür ederek; sergide eseri bulunan öğrencileri tebrik etti.Ebru, desen tasarımı, hat, cilt, tezhip,minyatür, ince kağıt oymacılığı, çini ve kaligrafi gibi eserlerin yer aldığı sergi, 30 Haziran'a kadar CKSM'de ziyaret edilebilir. - İSTANBUL Asya