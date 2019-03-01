01 Mart 2019, 18:32
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Mavi Vatan 2019 Tatbikatı

- Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın helikopterle TCG Burgazada gemisine gelmesi Oramiral Adnan Özbal ve Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun tatbikatı izlemesi Kuzey Ege'de (Enez açıkları) hava savunma atışı yapan gemilerden görüntüler Atışlardan görüntüler KOCAELİ...

- Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın helikopterle TCG Burgazada gemisine gelmesi
Oramiral Adnan Özbal ve Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun tatbikatı izlemesi
Kuzey Ege'de (Enez açıkları) hava savunma atışı yapan gemilerden görüntüler
Atışlardan görüntüler KOCAELİ - Genelkurmay Başkanlığı Yıllık Tatbikat Programı çerçevesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca planlanan ve Deniz Harp Merkezi Komutanlığı tarafından sevk ve idare edilen, ana vatanı çevreleyen üç denizde 103 geminin katılımıyla eş zamanlı gerçekleştirilen "Mavi Vatan 2019 Tatbikatı" üçüncü gününde devam etti. Bülent Bostanoğlu, Enez, Kuzey Ege, Güncel
Kaynak: AA