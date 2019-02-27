Mavi Vatan 2019 Tatbikatı Başladı

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Cumhuriyet tarihinde ilk defa Anadolu'yu çevreleyen her 3 denizde aynı anda ve Deniz Kuvvetlerinin, gemi uçak, helikopter ve kıyı birliklerinin topyekun iştirak ettiği "Mavi Vatan - 2019 Tatbikatı" için Karadeniz'deki limanlarda hareketlilik başladı.Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz'deki 462 bin kilometrelik "Mavi vatan"da aynı anda icra edilecek tatbikat kapsamında Karadeniz Ereğli, Umuryeri, Gölcük, Erdek, Çanakkale, Foça, Aksaz ve İskendurun'dan hareket eden birlik ve gemiler, tatbikat bölgelerine doğru seyrediyor.Genelkurmay Başkanlığı Yıllık Tatbikat Programı çerçevesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca planlanan ve Deniz Harp Merkezi Komutanlığında kurulan 165 kişilik ekip tarafından sevk ve idare edilen Mavi Vatan 2019 Tatbikatıyla jenerik senaryo ve jenerik coğrafyaya istinaden Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı birlik, gemi ve deniz hava vasıtalarının harekata hazırlık seviyesinin arttırılması ve diğer kuvvet komutanlıklarıyla müşterek çalışabilirlik usullerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.