05 Mart 2019, 16:01
»»

Mavi Vatan 2019 Tatbikatı" Devam Ediyor (3)

- Çıkarma gemileri tarafından sahile bırakılan asker ve zırhlı araçların detay ve drone görüntüleri İZMİR - Türkiye'yi çevreleyen üç denizde aynı anda gerçekleştirilen Mavi Vatan-2019 Tatbikatı kapsamında, amfibi deniz piyade birlikleri senaryo gereği İzmir Körfezi açıklarındaki Hekim...

- Çıkarma gemileri tarafından sahile bırakılan asker ve zırhlı araçların detay ve drone görüntüleri İZMİR - Türkiye'yi çevreleyen üç denizde aynı anda gerçekleştirilen Mavi Vatan-2019 Tatbikatı kapsamında, amfibi deniz piyade birlikleri senaryo gereği İzmir Körfezi açıklarındaki Hekim Adası'na çıkarma yaptı.

Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'de 103 savaş gemisinin katılımıyla eş zamanlı icra edilen Mavi Vatan-2019 Tatbikatı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca planlanan senaryo ve jenerik coğrafyaya istinaden 7'nci gününde devam ediyor. İzmir, Güncel
Kaynak: AA