Mavi Vatan 2019 Tatbikatı" Devam Ediyor (3)

- Çıkarma gemileri tarafından sahile bırakılan asker ve zırhlı araçların detay ve drone görüntüleri İZMİR - Türkiye
'yi çevreleyen üç denizde aynı anda gerçekleştirilen Mavi Vatan-2019 Tatbikatı kapsamında, amfibi deniz piyade birlikleri senaryo gereği İzmir
Körfezi açıklarındaki Hekim Adası'na çıkarma yaptı. Akdeniz
, Ege Denizi
ve Karadeniz
'de 103 savaş gemisinin katılımıyla eş zamanlı icra edilen Mavi Vatan-2019 Tatbikatı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca planlanan senaryo ve jenerik coğrafyaya istinaden 7'nci gününde devam ediyor.
İzmir, Güncel
Kaynak: AA