Mavi Vatan-2019 Tatbikatı'nda Amfibi Çıkarma Harekatı Başladı (3)

Kaynak: DHA

TÜRK DONANMASI GÖZ KAMAŞTIRDIKaradeniz, Ege ve Akdeniz'de aynı anda 103 savaş gemisinin katılımıyla gerçekleştirilen 'Mavi Vatan-2019' tatbikatının Foça bölümünde senaryo gereği düşman toprağı olan Hekim Adası'na amfibi çıkarma harekatı başarıyla yapıldı. Türk donanmasının çıkarma harekatı nefes kesti.Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından planlanan, Deniz Harp Merkezi Komutanlığı'nda kurulan tatbikat kontrol merkezi tarafından sevk ve idare edilen Mavi Vatan -2019 Tatbikatı'nda İzmir Körfezi'nde amfibi çıkarma eğitimi yapıldı. Jenerik coğrafyaya göre devam eden tatbikatta düşman toprağı olan Hekim Adası'na çıkarma harekatı öncesinde TCG Bayraktar gemisiyle ilk defa buluşan yerli yapımı olan Bayraktar insansız hava aracı, adadaki düşman unsurlarını belirledi. Belirlenen ve lazer yöntemiyle işaretlenen düşman unsurlarını yok etmek için önce hava harekatı düzenlendi. Harekatta lazerle işaretlenen noktalar Türk F16 uçaklarıyla vuruldu. Ardından tank çıkarma gemisi TCG Bayraktar (L-402), başta olmak üzere çıkarma gemileri Hekim Adası'nda mayandan temizlenen bölgeden karaya çıkarma yaptı. Çıkarma gemisinde bulunan tank ve zırhlı araçlar, amfibi deniz piyade birliğiyle birlikte adaya çıktı. Türk piyade birliği, adada temsili düşman kuvvetleriyle çatışmaya girdi. Karada çıkarma harekatı devam ederken, ATAK helikopterleri de havadan adadaki düşman unsurlarına hava taarruzu düzenledi. Senaryoya göre Hekim Adası'na düzenlenen amfibi çıkarma tatbikatı başarıyla tamamlandı. Bu arada Ankara'dan uçakla bölgeye gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da erken ihbar ve kontrol uçağından amfibi çıkarma harekatını takip etti.Tatbikatın İzmir Körfezi'nde tamamlanmasının ardından, katılan gemiler, 6-8 Mart tarihleri arasında 34'ü yurtiçi olmak üzere 41 limana ziyarette bulunacak. Bu limanlarda tatbikata katılan gemiler halkın ziyaretine açılacak.Mehmet CANDAN– Kadir ÖZEN- Güven USTA/İZMİR,