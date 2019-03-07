Kaynak: AA

DURMUŞ GENÇ - Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın Cumhuriyet tarihinde ilk defa ana vatanı çevreleyen üç denizde 103 gemiyle eş zamanlı icra ettiği "Mavi Vatan 2019 Tatbikatı" göz kamaştırdı.Genelkurmay Başkanlığı Yıllık Tatbikat Programı çerçevesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca planlanan ve Deniz Harp Merkezi Komutanlığında kurulan 165 kişilik ekibin sevk ve idare ettiği "Mavi Vatan 2019 Tatbikatı"nda jenerik senaryo ve jenerik coğrafyaya istinaden faaliyet yürütüldü.Dev tatbikat, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı birlik, gemi ve deniz hava vasıtalarının harekata hazırlık seviyesinin artırılması ve diğer kuvvet komutanlıklarıyla müşterek çalışabilirlik usullerinin geliştirilmesi amacına yönelik gerçekleştirildi.Tüm denizlerde çok yüksek harekat temposuyla faaliyetlerine devam eden Deniz Kuvvetleri, tatbikatta dünyanın gelişmiş deniz kuvvetlerinde bile nadir görülen gemi, deniz karakol uçağı ve deniz helikopteri katılım yüzdesine sahip oldu.Tatbikata 13 fırkateyn, 6 korvet, 16 hücumbot, 7 denizaltı, 7 mayın avlama gemisi, 17 yardımcı sınıf gemi, 14 karakol gemisi, 22 çıkarma gemisi, bir eğitim gemisi olmak üzere toplam 103 gemi katıldı.Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine yeni katılan silah ve sistemlerin de kullanıldığı tatbikat, Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz'de aynı anda icra edildi.Tatbikatın aksiyon safhası 7 gün sürdü26 Şubat hazırlık safhasıyla başlayan ve 27 Şubat günü birlik ve gemilerin Karadeniz Ereğli, Umuryeri, Gölcük, Erdek, Çanakkale, Foça, Aksaz ve İskendurun'dan hareketleriyle başlayan tatbikatın senaryolara göre uygulamalı kısmı 5 Mart'ta Aksaz ve Foça'da denizaltı arama kurtarma safhası ve deniz komandolarının nefesleri kesen çıkarma harekatıyla tamamlandı.Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz'de aynı anda gerçekleştirilen tatbikatın 27 Şubat-2 Mart tarihleri arasındaki kısmında temel deniz harekat bilgilerine yönelik su üstü harbi, hava savunma harbi, denizaltı savunma harbi, mayın harbi, elektronik harp ve denizde denetim harekatını içeren harekata hazırlık eğitimleri ve yüksek süratli gelişmiş insansız su üstü hava hedeflerine fiili silah atışları, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan taktik hava gayreti, havadan ihbar ve kontrol uçağı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan taarruz ve genel maksat helikopterlerinin iştirakleriyle müşterek eğitimler, tatbikata iştirak eden Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı kıyı birliklerince görev fonksiyonlarına yönelik eğitimler icra edildi.Ayrıca deniz karakol uçakları, deniz helikopterleri, insansız hava araçları, SAT, SAS görev timleri, amfibi deniz piyade taburları, Kara Kuvvetleri Komutanlığından genel maksat ve taarruz helikopterleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığından taktik hava gayreti ve havadan ihbar kontrol uçağı, Sahil Güvenlik Komutanlığından ise Sahil Güvenlik gemi ve botları da tatbikatta görev alarak hedeflere kilitlendi.5 Martta ise Aksaz ve Foça'da denizaltı arama kurtarma safhası ve deniz komandolarının çıkarma harekatında nefes kesen faaliyetler icra edildi.Milli korvet, ilk büyük görevini icra ettiTatbikatta, envantere dahil olan ANKA ve Bayraktar İnsansız Hava Araçları, Deniz Kuvvetleri tarafından deniz harekatında kullanıldı.Milli Gemi (MİLGEM) Projesi kapsamında üretilen ve kasım ayında hizmete alınan ada sınıfı korvetlerden üçüncüsü TCG Burgazada, "Mavi Vatan 2019 Tatbikatı" ile ilk büyük görevini icra etti.Hazırlık eğitimleri kapsamında Gölcük'teki Poyraz Limanı'ndan asimetrik tehdit altında seyre kalkan TCG Burgazada, senaryo gereği kendisine yaklaşan bir bota ASELSAN yapımı silah sistemleriyle ikaz ve imha atışları gerçekleştirdi.Kara Kuvvetleri Komutanlığıyla icra edilen koordineli harekatta ise UMTAS ve CİRİT silah sistemleri denendi.Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de uluslararası suları da kapsayan bölgelerde ise aynı anda kriz ve harp dönemi senaryolarını içeren serbest oyun faaliyetleri icra edilerek denizaltılardan arama faaliyetleri gerçekleştirildi.HAVELSAN'ın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile birlikte geliştirdiği Gemi Entegre Savaş İdare Sistemi (GENESİS) tatbikatta kullanılan bir sistem oldu.Mavi Vatan 2019 Tatbikatı'nda GENESİS kullanılarak hava savunma harbi, su üstü harbi, denizaltı harbi, kara bombardımanı, hava unsurlarının kontrolü ve yönlendirmesi, çıkartma planlaması ve icrası görevleri gerçekleştirildi.Başkomutanın başarı dilekleriTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tatbikat devam ederken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, "Mavi Vatan 2019 Tatbikatı"na katılan birliklere mesaj gönderen Erdoğan, tatbikat dolayısıyla başarı dileklerini iletti.Bakar Akar kuvvet komutanlarıyla tatbikatı izlediMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla Mavi Vatan Tatbikatı'nı, Hava Kuvvetleri Komutanlığının Havadan Erken İhbar ve Kontrol (HİK) uçağından takip etti.Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Mavi Vatan Tatbikatı'na katılan unsurlara yönelik inceleme ve denetlemelerde bulundu.Doğu Akdeniz'de tatbikat kapsamında yaptığı görev uçuşuna katılan Akar ve komutanlar, faaliyetlere ilişkin bilgi aldı. Burada da bazı talimatlar veren Akar, daha sonra telsiz bağlantısıyla Mavi Vatan Tatbikatı'nda görev alan unsurlara seslendi. Mavi Vatan Tatbikatı'nın büyük bir başarıyla devam ettiğini ifade eden Bakan Akar, emeği geçenleri kutladı.Uluslararası basın takipteydiJenerik bir senaryo ve jenerik coğrafyaya istinaden gerçekleştirilen tatbikatın önemli bir özelliğini de basın mensuplarına açık ve şeffaf yapılması oluşturdu.Tatbikatın bütün safhalarını ulusal ve uluslararası kuruluşlara bağlı 50'ye yakın basın mensubu yerinden takip etti.Mavi Vatan-2019 Taktik Tatbikatı, güven artırıcı önlemler kapsamında, Yunanistan ve Türkiye arasında karşılıklı deklare edilerek gerçekleştirilen tatbikatlardan birisi olma özelliğine sahip oldu.Söz konusu tatbikatın yapılacağı yer ve zaman, geçen yıl aralık ayı başında Yunanistan makamlarına deklare edildi. Yunanistan'ın da önceden deklare ettiği bir kısım tatbikatlar, önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek.Tatbikat nefes kestiTatbikatın Doğu Akdeniz'i kapsayan bölümünde, Marmaris Aksaz Limanı'ndan çıkan 5 fırkateyn, 4 hücumbot, 2 denizaltı, 2 mayın avlama gemisi, bir amfibi çıkarma gemisi, bir akaryakıt gemisi, 4 yeni tip karakol botu, bir Sahil Güvenlik Arama Kurtarma Gemisi ve 3 yardımcı sınıf gemileri ile SAS, SAT ve Amfibi hücum timleri ve deniz ve hava kuvvetlerine bağlı unsurlar, seyir esnasında gece ve gündüz çeşitli eğitimler icra etti.Antalya'nın Kaş açıklarına ulaşan birimler, burada fiili silah atışları kapsamında kara bombardımanı atışları gerçekleştirdi. Gemiler, Beş Adalar bölgesinde belirlenen hedeflere top atışları yaptı. Adalardaki hedefler tam isabetle vuruldu.Denizaltı arama kurtarma tatbikatı icra edildiTatbikatın Doğu Akdeniz'i kapsayan bölümünde, denizaltı arama kurtarma safhası da gerçekleştirildi.Marmaris Aksaz Limanı'ndan çıkan TCG Alemdar Denizaltından Personel Arama Kurtarma Gemisi, Aksaz açıklarında gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği, Doğu Akdeniz'de Denizaltı Savunma Harbi tatbikatı icra eden denizaltı TCG Çanakkale dalış derinliğinden periskop derinliğine gelirken, deniz üzerinde bir ticari gemi ile çarpıştı.Kurtarma yedekleme gemisi TCG Işın ve mayın avlama gemisi TCG Anamur'un arama görevi icra ettiği tatbikatta, denizaltının yeri tespit edildi. Yürütülen çalışmalarda denizaltına yapılan sörveyde iskele tarafında ve dümen yelpazesinde hasar olduğu tespit edildi.Denizaltının yaklaşık 80 metre derinlikte olduğu belirlendi. Gemide bulunan 47 personelin 14'ünün yaralı olduğunun bildirilmesi üzerine, denizaltı kurtarma çanı ile personelin kurtarılması faaliyetine süratle başlandı.Tatbikat kapsamında bölgeye hava yolu ile intikal eden Denizaltı Tahliye ve Kurtarma Yardım Timi, TCG Alemdar üzerinde tıbbi triyaj ve tedavi alanları, hasta yoğun bakım ünitesi ile basınç odası alanlarını donattı.Denizaltı kurtarma senaryosunda gemiye getirilen kazazedelerin tıbbi tasnifi yapılarak ilgili tedavi alanlarına yönlendirildi.SAT komandoları iniş yaptıHazırlık eğitimleri kapsamında Gölcük'teki Poyraz Limanı'ndan asimetrik tehdit altında seyre kalkan TCG Burgazada, senaryo gereği kendisine yaklaşan bir bota ASELSAN yapımı silah sistemleriyle ikaz ve imha atışları gerçekleştirdi.Faaliyetin devamında birliğe asimetrik saldırı yapacağı ihbar edilen bir helikopteri, silah ve sensörlerle imha eden milli korvette, "seyrine taranmış kanal geçişi" olarak tabir edilen mayın harbi eğitimleri icra edildi.SAT komandoları, helikopterden sarkıtılan halattan serbest kayma yöntemiyle gemi güvertesine iniş yaptı. Gemiden kalkan Seahawk modeli helikopter daha sonra "chaff" ve "flare" atışı gerçekleştirdi.Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın sevk ve idare ettiği tatbikatın Kuzey Ege'deki bölümünde ise Türk hücumbotlarının senaryo gereği düşman gemisinden havalanan insansız hava aracına yönelik gerçekleştirdikleri hava savunma atışlarıyla başladı.TCG Burgazada'nın da aralarında yer aldığı 10'un üzerindeki savaş gemisi, hava savunma atışı faaliyetini başarıyla tamamladı.Amfibi deniz piyadelerinin çıkarması göz kamaştırdıSenaryo gereği, İzmir Körfezi açıklarında bulunan Hekim Adası'na çıkarma yapmak için amfibi deniz piyade birlikleri, tank ve zırhlı araçların yerli ve milli amfibi tank çıkarma gemisi TCG Bayraktar'a yüklenmesinin ardından tatbikatın deniz geçiş safhası başladı.TCG Bayraktar Gemisi çıkarma gemilerinin eşliğinde Foça Üssü Komutanlığında bulunan Leventler Limanı'ndan Hekim Adası'na hareket etti. Hekim Adası'na yaklaşılmasının ardından "limbo harekatı" yapıldı.Çıkarma gemilerinin derinlikleri nedeniyle kapak atamadığı plajlara botla deniz piyadelerinin çıkarılması ve böylece tatbikat senaryosuna göre düşmanın ana plajdaki kuvvetinin bölünmesi için TCG Bayraktar Gemisi'nde bulunan küçük çıkarma gemileriyle ve Amfibi Hücum Timleri suya indirildi.Adanın sahiline yaklaşan gemi ve birliklerin deniz içinde karşılaşabileceği muhtemel bir mayın ya da tehlikeli cisimlerin tespit edilmesi için TCG Edremit Gemisi'nde konuşlu bulunan Hafif Otonom Sualtı Aracı'nda (HOSA) özel görevli dalgıçlarca denize bırakıldı.SAT ve SAS komandolarınca sahile yakın bölgelerdeki mayınlar ve su altı engellerinin keşfi yapıldı. Bir SAT timi senaryo gereği düşman sahiline çıkarak kıyı güvenliği aldı, botlarla gelen diğer SAT timleri çıkarma gemilerinin yanaşacağını bölgede bulunan mayını imha etti.Temsili düşman plajının temizlenmesinin ardından botlara binen amfibi deniz piyade birlikleri, adaya çıkarma yaptı.Mavi Vatan-2019 Taktik Tatbikatı, 8 Mart'ta kadar devam edecek yurt içi ve dışı liman ziyaretlerinin ardından sona erecek.