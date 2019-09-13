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Mavi vatanın hünerli gücüne ziyaret

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Sahil Güvenlik Komutanlığı Kuzey Ege Grup Komutanlığında incelemelerde bulundu.

13.09.2019 12:42Mavi vatanın hünerli gücüne ziyaret
Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Sahil Güvenlik Komutanlığı Kuzey Ege Grup Komutanlığında incelemelerde bulundu.

Vali Ersin Yazıcı, Ege Bölgesi'nde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan kaçak göçmenlere karşı alınan tedbirleri yerinde görmek için Sahil Güvenlik Komutanlığı Kuzey Ege Grup Komutanlığını ziyaret etti ve yasa dışı göçle mücadele konusunda detaylı bilgi aldı. Vali Yazıcı'ya ziyareti sırasında Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan eşlik etti. Sahil güvenlik ekiplerinin başarılı çalışmalar yaparak aynı zamanda cankurtaran görevi gördüğüne dikkat çeken Vali Yazıcı, "Balıkesir'de Ege'nin cankurtaranları, fedakar sahil güvenlik birimlerimizi ziyaret ettik. Sahil güvenlik ekiplerimizin başarılı, yerinde ve zamanında müdahaleler ile çoğunluğu çocuk birçok canı kurtardığına şahit oluyoruz. Kendilerine teşekkür ediyorum. Sahil Güvenlik Komutanlığımızın denizlerimizde güvenlik ve can emniyetinin sağlanması, yasa dışı göç ve kaçakçılıkla mücadele, doğal afetlerde yardım, yasa dışı su ürünleri avcılığı ve deniz kirliliği ile mücadele, stratejik önemi haiz tesislerin korunması için görevlerini büyük bir başarı ile yerine getirdiğini görüyoruz" dedi. - BALIKESİR

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ersin Yazıcı, Ege, Güncel

Kaynak: İHA

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