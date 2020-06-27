Mavi ve kahverenginin buluştuğu İzmit Körfezi havadan görüntülendi

Kocaeli'de etkili olan yoğun sağanak yağışları nedeni ile sel suları İzmit Körfezi'ni kahverengiye bürüdü.

Mavi ve kahverenginin buluştuğu İzmit Körfezi havadan görüntülendi
27.06.2020 12:15 | Son Güncelleme: 27.06.2020 13:19
Kocaeli'de etkili olan yoğun sağanak yağışları nedeni ile sel suları İzmit Körfezi'ni kahverengiye bürüdü. Mavi ve kahverenginin buluştuğu körfez havadan görüntülendi.

Kocaeli'de geçtiğimiz hafta itibari ile etkili olmaya başlayan ve bu hafta da devam eden yağışlar kentin birçok belgesinde sel ve su baskınlarına neden oldu. Yoğun yağışlar nedeni ile kentin yüksek kesiminden akan sel suları İzmit Körfezi'ne döküldü. Çamurlu sel suları nedeni ile İzmit Körfezi kahverengiye büründü. İzmit ilçesinin kıyı kesimine akan sular nedeni ile denizde farklı görüntüler oluştu. Mavi ve kahverenginin buluştuğu İzmit Körfezi drone ile havadan görüntülendi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Kocaeli, Körfez, İzmit, Güncel, Haber

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