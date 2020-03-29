Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Mavi ve LC Waikiki online mağazalarını da kapattı

Giyim markaları koronavirüs salgını sebebiyle fiziksel satışlara ara verirken, Mavi ve LC Waikiki online satışları da sonlandırdı. Diğer markalar mağaza satışlarındaki kaybı telafi etmek için online satışlarda yüzde 70'e varan indirimler yapıyor.

29.03.2020 17:52 | Son Güncelleme: 29.03.2020 18:00

Koronavirüs salgını sebebiyle vatandaşların önemli bir bölümü 'evde kalın' çağrılarına uyarken perakendecilik de tamamen dijital ortama taşınmış oldu. Mağazalarını kapatan pek çok marka düzenledikleri online kampanyalarla satışlarını artırmaya çalışırken LC Waikiki ve Mavi, online satış kanallarını da kapattı.

Mavi'nin sitesinden yapılan açıklamada 29 Mart itibarıyla online satışların durdurulduğu belirtildi ve online siparişler için iade süresini sitenin açılmasını takiben 90 güne uzattıkları bilgisini verdi.

Mavi ve LC Waikiki online mağazalarını da kapattı

YÜZDE 70'E VARAN İNDİRİMLERE GİTTİ

LC Waikiki de benzer şekilde online mağazası lcwaikiki.com'u kapattığını duyurdu. Mevcut verilmiş siparişlerin ise müşterilere ulaştıralacağını bildirdi. Bu iki marka dışında ise online giyim satışları devam ediyor. Bu dönemde her yıl kışın geride kalmasıyla kışlık ürünlerde her yıl indirim yapılırdı. Ancak fiziksel satışlardaki kaybını telafi etmek isteyen birçok marka yeni sezon ürünlerinde dahi yüzde 70'e varan indirimlere gitti.

Mavi ve LC Waikiki online mağazalarını da kapattı
Mavi ve LC Waikiki online mağazalarını da kapattı
Etiketler: Koronavirüs, Ekonomi

Haberin Videosu :

Türkiye'de Mavi ve LC Waikiki online mağazalarını da kapattı

İlgili Haberler

Son dakika: Engelli ve evde bakım yardımı alanların raporlarının geçerlilik süresi uzatıldıSon dakika: Engelli ve evde bakım yardımı alanların raporlarının geçerlilik süresi uzatıldı
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Ekonomi ››Mavi ve LC Waikiki online mağazalarını da kapattı - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

THY’nin salgın döneminde yapacağı iç hat seferleri belli oldu Ekonomi
THY'nin salgın döneminde yapacağı iç hat seferleri belli oldu
Merkez Bankası, salgın sonrası ekonomiyle ilgili olumlu sinyal verdi Ekonomi
Merkez Bankası, salgın sonrası ekonomiyle ilgili olumlu sinyal verdi
Engelli ve evde bakım raporlarının süresi uzatıldı Ekonomi
Engelli ve evde bakım raporlarının süresi uzatıldı
Otomotiv devinden örnek hareket: Hiç araç satmasak bile kimseyi işten çıkarmayacağız Ekonomi
Otomotiv devinden örnek hareket: Hiç araç satmasak bile kimseyi işten çıkarmayacağız
Yargıtay’dan emsal karar! Arızalanırsa yenisiyle değiştirilecek Ekonomi
Yargıtay'dan emsal karar! Arızalanırsa yenisiyle değiştirilecek
Belediye Başkanı’ndan alkışlanacak hareket! Tüm maaşını Kovid-19 mağdurlarına bağışladı Ekonomi
Belediye Başkanı'ndan alkışlanacak hareket! Tüm maaşını Kovid-19 mağdurlarına bağışladı
12 milyon emeklinin bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu Ekonomi
12 milyon emeklinin bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
Erdoğan imzaladı! Belediyelere 3 milyar liralık kaynak sağlandı Ekonomi
Erdoğan imzaladı! Belediyelere 3 milyar liralık kaynak sağlandı

Son Dakika Ekonomi Haberleri

19:09: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 131'e, vaka sayısı ise 9217'ye yükseldi - Haber 18:16: TCMB: Türkiye, salgını en az hasarla atlatan ekonomilerden biri olacak - Ekonomi 17:55: Liseli gençlere için "Yarını Kodlayanlar Online Covideathon" - Ekonomi 17:52: Mavi ve LC Waikiki online mağazalarını da kapattı - Ekonomi 17:51: THY'nin salgın tedbirleri kapsamında yapacağı iç hat seferleri belli oldu - Ekonomi 17:51: Emine Erdoğan'dan gençlere, yaşlıları korumak için dayanışma çağrısı - Ekonomi 17:23: Son Dakika: Merkez Bankası: Salgının yayılma hızının düşmesiyle Türkiye ekonomisi hızla toparlanacak - Ekonomi 14:13: Son dakika: Engelli ve evde bakım yardımı alanların raporlarının geçerlilik süresi uzatıldı - Ekonomi 11:15: Toyota Türkiye CEO'su: Bir yıl araç satmasak bile maaş ödeyeceğiz, kimseyi işten çıkarmayacağız - Ekonomi