Mavi yelken balığı Kemer'de görüntülendi

Antalya'nın Kemer ilçesinde soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ve dünyanın en hızlı deniz canlısı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren yavru mavi yelken balığı (Marlin Fish Spearfishing) görüldü.

Bazılarının yunusa bazılarının da kılıç balığına benzettiği yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki balık, uzun süre yatlar ve gezi tekneleri arasında yüzdü. Renkleri ve hareketleriyle izleyenleri kendisine hayran bırakan balık, cep telefonu kameraları tarafından görüntülendi. Balık, zarar görmemesi için bölgeye gelen Kemer İlçe Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yönlendirerek, marina dışına çıkardı.

"TEKNELER LİMANDAN ÇIKINCA GÖRDÜK"

G Marina Genel Müdürü Levent Tokaç, "Bugün marinamızda ticari tekneler çıktıktan sonra bir misafirimiz olduğunu gördük. Misafirimiz dünyada nesli tükenmekte olan mavi yelken balığı. Bölgemizin balığı değil. Zaman zaman senede bir iki kere bölgemize gelebiliyor. Şu anda ekiplerimiz korunaklı olarak marina dışına çıkarttı. Yolunu göstereceğiz. Yolu açık olsun ama nesli tükenmekte olan bir balık, o yüzden korumamız gerekir" dedi.

"BU BALIK KIRMIZI LİSTEDE"

Mavi yelken balığı ile ilgili bilgi veren Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Bizim kıyılarımızda çok nadir görülen bir tür. Uluslararası Doğa Koruma Birliği'nin kırmızı listesinde, LC kategorisinde nesli tehlikeye yaklaşmış türden bir balık. Özellikle Atlas Okyanusu'nda bulunan Maderia Adaları civarında yoğun görülüyor. Akdeniz'de de görülmekte. Çok nadir görünen bir tür olması nedeniyle avlanmaması gerekir" diye konuştu.