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Mavi yumurtlayan tavuk görenleri şaşırtıyor

Adana'nın Kozan ilçesinde hobi olarak tavuk besleyen Ali Galip Öztürk'ün mavi yumurta veren tavukları çevre sakinlerinin ilgi odağı oldu.

16.04.2020 10:24 | Son Güncelleme: 16.04.2020 10:24
Mavi yumurtlayan tavuk görenleri şaşırtıyor
Adana 'nın Kozan ilçesinde hobi olarak tavuk besleyen Ali Galip Öztürk'ün mavi yumurta veren tavukları çevre sakinlerinin ilgi odağı oldu.

Adana'nın Kozan ilçesinde bahçesinde hobi olarak köpek, kedi ve tavuk besleyen Ali Galip Öztürk, internetten gördüğü mavi yumurta veren Kuzey Amerika ırkı 'Ameraucana' cinsi tavuklardan aldı. Kabuğu açık mavi renkli olan yumurta yumurtlayan tavukları alan ve kendi de mavi yumurtlayan tavuk üreten Öztürk, halen hobi olarak yaklaşık 30 adet 'Ameraucana' cinsi tavuk besliyor.

İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan Ali Galip Öztürk, "Bunlar Kuzey Amerika ırkı olan 'Ameraucana' cinsi tavuklar. Televizyonda izlediğim bir uzmanın dediğine göre 1 mavi yumurta 3 beyaz yumurta değerinde. Hobi olarak yapıyorum. İnternette gördüm aldım. Kendim ürettim. İlk defa görenler çok şaşırıyor. Dün yine geldiler aldılar. Diğer tavuklardan farkı gaga yanında sakalları var ve boyları küçük. Yumurtaları bizim yerli tavuk yumurtalarına göre lezzetli daha lezzetli diyebilirim. Tavukları ise görünüşü farklı. Bizim köy tavukları kadar büyük değil. Diğer yumurtalardan lezzetli. Bizim bir kedimiz var hep beyaz yumurta yiyordu, şimdi mavi yumurtaları yiyor. Dün de 4 tane mavi yumurta çalmış" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler: Galip Öztürk, Adana, Güncel
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