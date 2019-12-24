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Mavişehir'de sular çekiliyor

İzmir'de pazar gecesinden bu yana etkili olan şiddetli yağmur ve lodos nedeniyle göle dönen Mavişehir Mahallesi'nde sular çekiliyor.

24.12.2019 11:28 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:34 Mavişehir'de sular çekiliyor
'de pazar gecesinden bu yana etkili olan şiddetli yağmur ve lodos nedeniyle göle dönen Mahallesi'nde sular çekiliyor. Çok sayıda araç hasar görürken, mahalle sakinleri kot farkının düşük olması nedeniyle yıllardır aynı sorunu yaşadıklarını belirtti. Öte yandan bölgedeki bir okulun bodrum katından çekilen fotoğraf da yaşanan sorunu gözler önüne serdi.

İzmir'de pazar gece saatlerinde şiddetini artıran sağanak yağmur ve lodos, Karşıyaka ilçesine bağlı Mavişehir Mahallesi'nde büyük hasara yol açtı. Denize yakın olan lüks binaların bahçeleri ve garajlar sular altında kaldı, çok sayıda araç da hasar gördü. Suların çekilmeye başlamasıyla bölge sakinleri de evlerinden çıkmaya başladı. Araçları hasar gören vatandaşlar çekici yardımıyla arabalarını tamire götürdü. Mahalle sakinleri ise kot farkının düşük olması nedeniyle yıllardır aynı sorunu yaşadıklarını söyledi. Öte yandan dün ve bugün tatil edilen bir kolejin bodrum katından çekilen görüntü de dikkat çekti. Sosyal faaliyetlerin yapıldığı ve yemekhanenin de bulunduğu okulun bodrum katında, araç gereçlerin adeta suda yüzmesi fotoğrafa yansıdı. Belediye ve itfaiye ekipleri dünden bu yana çalışmalarını sürdürürken, bölge havadan görüntülendi.

"Proje bir an önce uygulansın"

Sevgi Dirine isimli mahalle sakini, "Bu durumu yıllardır yaşıyoruz ve çok tehlikeli bir durum. 2007'de çok büyük bir facia yaşamıştık. Bu olay sadece deniz taşması değil, kot farkının düşük olması bize bu durumu yıllardır yaşatıyor. Burada oturan sakinlerden bir mühendis çok güzel bir proje hazırladı. Bunu Karşıyaka Belediye Başkanı'na sundu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı da projeye sıcak baktı. Biz bu projenin bir an önce uygulanmasını istiyoruz. Denizden taşmayı engelleyemezsek bu sorunu çözemeyiz. Araçlarımız gitti. Yüksek değerli araçlar pert oldu. Garajlar suyla doldu. Hiçbirimiz iş yerlerimize gidemedik. Çocuklar okullarına gidemedi. Bu kadar duyarsız kalınmamalı" dedi.

"Umarım bu bir ders olur"

Bölge sakini Atilla Salman ise "Uzun süredir bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Yine aynı sıkıntıyı yaşadık. Maalesef başımıza yine geldi. Birçok araba pert oldu. Milyonlarca liralık zarar var. Umarım bu bir ders olur ve aynı sorunu yaşamayız. İnsanlar yeni yeni evlerinden çıkmaya başladı" diye konuştu. - İZMİR

Mavişehir, İzmir, Güncel

Kaynak: İHA

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