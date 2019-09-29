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Galatasaray maçında İstiklal Marşı'nı okuyan Kruse: Ülkeye ait hissetmek için öğreniyorum

Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Max Kruse, Galatasaray derbisinde İstiklal Marşı'nı okumasıyla ilgili olarak, "Ülkeye ait hissetmek için öğreniyorum. Umarım daha da geliştiririm" dedi.

29.09.2019 00:51

Süper Lig'de 6'ncı hafta mücadelesinde Galatasaray, sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırladı. Maçtan önceki seremonide İstiklal Marşı'nı okuyan Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Max Kruse gündeme damga vurdu. Kruse, maçtan sonra yaptığı açıklamada "Ait hissetmek için yapıyorum" açıklamasında bulundu.

KRUSE'DEN İSTİKLAL MARŞI AÇIKLAMASI: AİT HİSSETMEK İÇİN ÖĞRENİYORUM

Karşılaşmadan önceki seremonide İstiklal Marşı'nı okuyan Alman futbolcu, "Geldiğim günden beri dil konusunda kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Dili öğrenmek istiyorum. Bu aslında oynadığınız ülkeye karşı bir saygıdır. Ben de kendimi ülkeye ait hissetmek için öğreniyorum. Umarım daha da geliştiririm." değerlendirmesinde bulundu.

"EN AZINDAN YENİLMEDEN DÖNÜYORUZ"

Alman futbolcu Kruse, derbide iki takımın da pozisyonlar bulduğunu anlatarak, "Sıkı bir derbi olduğunu düşünüyorum. İki taraf da pozisyonlara girdi. Biraz daha üstün gibiydik, 2-3 tane gol pozisyonuna girdik. Maç berabere bitti. En azından deplasmandan yenilmeden dönüyoruz" ifadelerini kullandı.

FenerbahçeFenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Max Kruse İstiklal Marşı'nı okudu

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 0-0 berabere bittiGalatasaray-Fenerbahçe derbisi 0-0 berabere bitti

Galatasaray maçında İstiklal Marşı'nı okuyan Kruse: Ülkeye ait hissetmek için öğreniyorum

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