Haberler » Spor » Haber

Max Kruse Dünya Fair Play ödülüne aday

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play İcra Kurulu, Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Max Kruse'u davranış dalında 2019 Dünya ve Türkiye Fair Play ödüllerine aday gösterdi.

03.10.2019 13:32Max Kruse Dünya Fair Play ödülüne aday
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play İcra Kurulu, Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Max Kruse'u davranış dalında 2019 Dünya ve Türkiye Fair Play ödüllerine aday gösterdi.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Süper Lig'in 6. haftasında Türk Telekom Stadı'nda oynanan derbi maçı öncesi düzenlenen seremonide çok kısa bir süre önce Türkiye'ye gelmesine rağmen İstiklal Marşı'nı okuyup dikkatleri üzerine çeken ve alkışlanan Max Kruse, TMOK Fair Play İcra Kurulu tarafından davranış dalında 2019 Dünya ve Türkiye Fair Play ödüllerine aday gösterildi. - İSTANBUL

Türkiye, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
17:29 Sözeri: "Hedefimiz Süper Lig'e yükselmek"
17:28 Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'na isim sponsoru
17:26 Ertekin: "Ligin en iyi iki takımın karşı karşıya geleceği bir maç olacak"
17:20 Marchisio futbolu bıraktı
17:04 Başkan Demir: "Samsunspor'u hak ettiği yerde görmek istiyoruz"
17:02 Fransa milli takımı'nın aday kadrosu açıklandı
16:56 Beşiktaş, Oğuz Savaş'ı kadrosuna kattı!