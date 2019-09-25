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Max Kruse, Galatasaray derbisine hazırlanıyor

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Kruse, derbiye en iyi şekilde motive olmaya çalışıyor. Kruse'nin, takım kaptanı Emre Belözoğlu'nun önerisiyle, 2010-2011 sezonunda oynanan ve Fenerbahçe'nin 2-1 yenerek şampiyon olduğu mücadeleyi izleyerek motive oluyor.

25.09.2019 15:06

Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, Fenerbahçe formasıyla ligde çıktığı 5 karşılaşmada 5 asist yapan 31 yaşındaki futbolcu, derbiye sıkı bir şekilde hazırlanıyor.

EMRE ÖNERDİ MAX KRUSE O MAÇI İZLEDİ

Kruse'nin, takım kaptanı Emre Belözoğlu'nun önerisiyle, 2010-2011 sezonunun 26. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesini izleyerek kendisini bu önemli karşılaşmaya hazırladığı belirtildi.

Fenerbahçe, Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçın 14. dakikasında Kazım Kazım'ın golüyle 1-0 geriye düşmesine rağmen, 75. dakikada Semih Şentürk ve 87. dakikada Alex de Souza'nın golleriyle karşılaşmadan 2-1 galip ayrılmış, sarı-lacivertli takım da söz konusu sezonda şampiyonluğa ulaşmıştı.

Öte yandan Alman futbolcunun, derbide 90 dakika boyunca soğukkanlı olmaları gerektiği yönünde takım arkadaşlarını uyardığı da ifade edildi.

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Max Kruse, Galatasaray derbisine hazırlanıyor

Emre Belözoğlu, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: AA

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