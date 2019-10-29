Haberler » Spor » Max Kruse: İstiklal Marşı'nı şov yapmak için okumadım

Max Kruse: İstiklal Marşı'nı şov yapmak için okumadım

Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Max Kruse, "Buradaki insanlara saygı göstermek istediğim için İstiklal Marşı'nı okudum, şov yapmak için değildi." dedi.

29.10.2019 14:15

fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Max Kruse, sarı lacivertli kulübün sosyal medya hesabına açıklamalarda bulundu. Kruse, Türkiye'nin en büyük kulübünde oynadığını açıkladı. İşte Kruse'un açıklamaları, " Fenerbahçe'ye gelmek benim için doğru bir karardı. Burada 3 ayımı geçirdikten sonra bunu söyleyebilirim. Buraya geldiğimde çok iyi karşılandım. Herkes bana çok iyi davrandı. Artık bu ülkenin bir parçasıyım. Türkiye'nin en büyük kulübünde oynuyorum." ifadelerini kullandı.

"3-4 HAFTA İÇİNDE ÖĞRENDİM"

İstiklal Marşı'nı okumasının ülkedeki insanlara saygı göstermek için yaptığını belirten Max Kruse, "Buradaki insanlara saygı göstermek istedim. Mili marşı öğrenmemin nedeni bu. Bu ülkenin ve burada yaşayan insanların bir parçası olmayı denedim. Buradaki insanlar çok iyi. Burada misafirperverlik Almanya'ya göre daha farklı. Almanya'da her şey başından sonuna kadar planlıdır. Burası biraz daha rahat. İnsanları da çok cana yakın. İstiklal Marşı'nın bir önceki milli arada Türkiye'nin maçını izlerken duydum. Odamda, 3-4 hafta içinde öğrendim. Zor oldu çünkü yeni bir ülkeye ve dile alışmak kolay değil. Özellikle de Milli Marşı'nı öğrenmek kolay değil. Denedim ve amacıma ulaştım" diye konuştu.

"ŞOV YAPMAK İÇİN YAPMADIM"

İstiklal Marşı'nı okumayı şov için yapmadığını ve fair play ödülüne layık görüldüğü için onur duyduğunu ifade eden Kruse, "2019 Dünya ve Türkiye Fair Play ödüllerine aday gösterilmek benim için bir onur. Daha önce böyle bir ödüle aday gösterilmemiştim. Bu kadar büyük bir etki yaratacağını tahmin etmemiştim. Bunu şov için yapmadım. Tabi ki benim için büyük bir onur" şeklinde konuştu.

Comolli, İrfan CanComolli, İrfan Can'a hayran kaldı

Fatih Altaylı, Fatih TerimFatih Altaylı, Fatih Terim'in görevi ne zaman bırakacağını duyurdu

Falcao transferi için olay iddia: Sakat olduğu biliniyorduFalcao transferi için olay iddia: Sakat olduğu biliniyordu

Fatih Terim 4 futbolcunun üstünü çizdiFatih Terim 4 futbolcunun üstünü çizdi

Max Kruse: İstiklal Marşı'nı şov yapmak için okumadım

Fenerbahçe, Spor


YORUMLAR (4)
FBEŞLİ:Tr nin en Büyük takımı mı:))) ouhaaa ne yemişler adamı. Hadi uefa şampiyonluk sayısı kupa sayısını geçtim ula taraftar vike en çok gs de var:))))
Yayından Kaldır
1 1
Cevap yaz
HAKKI:bilip de okumayanlara inat
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
YAŞIM11:Yılan
Yayından Kaldır
0 1
Cevap yaz
GS Lİ:adam görün adam
Yayından Kaldır
4 1
Cevap yaz
Son Dakika Spor Haberleri
18:13 Newcastle United, Papiss Cisse için 3.5 milyon euroyu gözden çıkardı!
14:15 Max Kruse: İstiklal Marşı'nı şov yapmak için okumadım
12:45 Emanet botla çıktıkları yolda şampiyonluğu kaptırmıyorlar
12:24 Göztepe'de Tamer Tuna dönemi sona erdi
11:39 Liverpool, Uğurcan Çakır'ı takibe aldı
10:57 Fatih Altaylı, Fatih Terim'in görevi ne zaman bırakacağını duyurdu
10:50 Falcao transferi için olay iddia: Sakat olduğu biliniyordu
29.10.2019 18:15:00