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Max Kruse, Loris Karius ve Fırat Aydınus O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünde şarkı söyleyecek

O Ses Türkiye 2020 Yılbaşı Özel Bölümünde futbol dünyasının tanıdık simaları da yer alacak. Acun Ilıcalı'nın sunduğu programda Max Kruse, Loris Karius ve Fırat Aydınus'un da sahneye çıkacağı açıklandı.

28.12.2019 19:04 | Son Güncelleme: 28.12.2019 19:13

O Ses Türkiye 2020 Özel Bölümünde futbol dünyasının tanıdık simaları da yer alacak.

Acun Ilıcalı'nın sunduğu programda Max Kruse ve Fırat Aydınus'un da sahneye çıkacağı açıklandı.

Hem Fırat Aydınus hem de Max Kruse, yılbaşı gecesi şarkı söyleyecek.

Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu üstlendiği, jüri koltuğunda Hadise, Murat Boz, Beyazıt Öztürk ve Seda Sayan'ın yer aldığı O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel gecesinde yarışacak ünlü isimlerden bazıları belli oldu. Programın özel bölümünde, ünlü oyuncular Afra Saraçoğlu, Serenay Sarıkaya, Berrak Tüzünataç, Özge Özpirinçci, Şebnem Bozoklu, Şükrü Özyıldız, Tuvana Türkay, İbrahim Büyükak, Gupse Özay, Bergüzar Korel ile ünlü hakem Fırat Aydınus, Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse, Tuvana Türkay , Beşiktaş'ın kalecisi Loris Karius ve MasterChef jürisi Danilo Zanna yarışacak.

Max Kruse, Loris Karius ve Fırat Aydınus O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünde şarkı söyleyecek

Fırat Aydınus, O Ses Türkiye, Yılbaşı, Spor


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