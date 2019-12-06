Max Kruse'nin dürüm yiyerek stattan ayrıldığı anlar kameralara yansıdı!

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Gençlerbirliği ile karşılaştı, 7 golün atıldığı maçta Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni 5-2 yendi. 87. dakikada sarı lacivertli takımın 5. golünü kaydeden Alman golcü Max Kruse, dürüm yiyerek stattan ayrıldı.

TOLGAY DÜRÜM YEDİĞİ İÇİN BEŞİKTAŞ'TAN GÖNDERİLMİŞTİ

Bu görüntüler sosyal medyada bir çok futbolsever tarafından paylaşılırken akıllara geçtiğimiz sezon Beşiktaş-Başakşehir maçının devre arasında dürüm yediği için takımdan gönderilen Tolgay Arslan geldi. 29 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezonun devre arasında 3.2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.