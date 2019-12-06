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Max Kruse'nin dürüm yiyerek stattan ayrıldığı anlar kameralara yansıdı!

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'ni 5-2 yendiği maçın ardından Max Kruse, dürüm yiyerek stattan ayrıldı. Bu görüntüler, dürüm yediği için Beşiktaş'tan gönderilen Tolgay Arslan'ı akıllara getirdi.

06.12.2019 23:26 | Son Güncelleme: 06.12.2019 23:29

Süper Lig'in 14. haftasında , Kadıköy'de ile karşılaştı, 7 golün atıldığı maçta Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni 5-2 yendi. 87. dakikada sarı lacivertli takımın 5. golünü kaydeden Alman golcü Max Kruse, dürüm yiyerek stattan ayrıldı.

TOLGAY DÜRÜM YEDİĞİ İÇİN BEŞİKTAŞ'TAN GÖNDERİLMİŞTİ

Bu görüntüler sosyal medyada bir çok futbolsever tarafından paylaşılırken akıllara geçtiğimiz sezon Beşiktaş-Başakşehir maçının devre arasında dürüm yediği için takımdan gönderilen Tolgay Arslan geldi. 29 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezonun devre arasında 3.2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Max Kruse'nin dürüm yiyerek stattan ayrıldığı anlar kameralara yansıdı!

Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor


HABER YORUMLARI (20)
VEZİR42:tolgay devre arası takımı yenikken umursamaz bir şekilde yedi ki zaten kadro o aralar şans bulamıyor basına göre de şenol hoca ile problem yaşıyordu kruse takımının rahatça fark atar kazandığı maçta çok güzel oynayıp bir gol atıp maç bitmiş takım konuşması felan da bitmiş gidiliyor artık o esna da yiyor yani olayın verdiği msj var tolgay olayın da ki bunu tolgay da yapsa en fazla futbol oyna önce felan diye eleştiri alır kruse hem yabancı hem olaydan haberi yok rahat yani sorun da yok alaksı da
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HACI AMA AMCA DEĞİL:Afiyet olsun
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DÜRÜMCÜ BEDİR USTA:Maç sonunda yemek ayrı, devre arasında yemek ayrı. Devre arasında dürüm yiyen adam, ikinci yarıda dolu mideyle ne kadar koşup oynayacak ki? Sindirilene kadar bir ton rahatsızlık verir o dürüm.
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ÇALGICIKARISICİMBOM:TOLGAYLA ÇOK GEZDİYSE DEMEKKİ
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ALİ AGA:Maç bitmiş ne yerse yesin bize ne allah allah
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SİLİFKELİ3:Ne olmus yani futbolcuda insan durum yiyemez mi iki dilim abartmadan
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??????????:HERİF 90 DK KOŞMUŞ BELLİ Kİ ACIKMIŞ ALMIŞ ELİNE DÜRÜMÜNÜ YİYOR. AFİYET OLSUN DA BİZE NE BUNDAN
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KAPLAN:Adam kul hakkı yemiyor yediği sadece bir dürüm neden bu kadar büyütülüyor olay
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NİHAT HAT.:Konuyu daha kac tane farklı yere çekicen:)
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YAŞLI KURT:Dürümcü tolgay geldi.. hehhe
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