01.07.2019 10:51
Haberler » Spor » Haber

Max Kruse'un sözleşmesinde ilginç kumar maddesi

Fenerbahçe'nin, Werder Bremen ile sözleşmesi biten golcü Max Kruse ile 3 yıllık sözleşme anlaştığını açıklanmıştı. Alman golcünün sözleşmesindeki sürpriz madde ortaya çıktı. İddiaya göre Max Kruse'un Kumar tutkusuna karışılmayacak. Poker turnuvalarına girmesi engellenmeyecek. İzin günlerinde kumar oynamak için yurt dışına çıkması sorun edilmeyecek.

Kruse'nin sözleşme detayları da ortaya çıkmaya başladı. Max Kruse'nin kazanacağı paranın yanı sıra sözleşmesine özel maddeler de koydurduğu öğrenildi.

Fotomaç 'ta yer alan habere göre; profesyonel poker oyuncusu da olan ve bu tutkusu ile sıkça eleştirilen Alman futbolcunun anlaşmasında bu konuyla ilgili madde olduğu öğrenildi.

İşte iddia edilen o detaylar;

Kumar tutkusuna karışılmayacak. Poker turnuvalarına girmesi engellenmeyecek. İzin günlerinde kumar oynamak için yurt dışına çıkması sorun edilmeyecek.

Gereksiz kırmızı kart görürse ya da sarı karttan cezalı duruma düşerse yıllık garanti ücretinin yüzde 10'unu geçmeyecek kadar ceza verilebilecek. Bunun dışında saha dışında gerçekleşen olaylar saha içine bağlanarak başarısızlık durumunda kendisine para cezası kesilemeyecek.

Max Kruse'un sözleşmesinde ilginç kumar maddesi

Kevin Durant, Brooklyn NetsKevin Durant, Brooklyn Nets'e gidiyor! İşte yıllık kazancı

GalatasarayGalatasaray'da Aboubakar seferberliği!

Trabzonspor, John Mikel Obi transferini açıkladıTrabzonspor, John Mikel Obi transferini açıkladı

Fotomaç , Spor

YORUMLAR(8)
BLADE:Hadi Fener olun gencler devam Win Win le para yatirin Max Krusenin Kumarda kaybedecegi paralari kim verecek , alin terinizle kazandiginizi 3 kuruşu verin Fener olun ,İslam Slimaninin yata yata aldigi senelik 4.5 milyon euroluk maasi kim verecek , Futbolcu eslerinin on binlerce tl lik kuafor alisveris paralarini kim verecek , bindikleri luks araclarin benzinini bakimini kim yapacak , yazin gittikleri bodrumda cesmede plajda tanesini 40 50 tl den aldiklari soguk ice tealerin , lahmacunlarin paralarini kim verecek hadi enayiler Fener olun verin cebinizdeki son kuruslari da sizin yarim kilo eti bile evinize alamadiginiz umurlarinda mi verin cebinizdekileri Keriz ol kampaynyasina
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
ZİHNİYET YOKSUNLARI:KİM SÖYLEDİ SİZE KARALAMAYA BAŞLADINIZ HEMEN SONRA TÜRKİYEDE FUTBOL NİYE GELİŞMİYOR
Yayından Kaldır
3 4
Cevap yaz
ADINIZI YAZIN:kumarcibasi binnaaaz
Yayından Kaldır
3 1
Cevap yaz
MTT:Fener de zaten kumar oynuyor, geçen seneki kumar tutmadı bu sene daha büyük oynuyor anlaşılan. . .
Yayından Kaldır
5 1
Cevap yaz
FENERLİ:ne hallere düştük bide başarı bekliyoruz futbolculardan
Yayından Kaldır
3 2
Cevap yaz
Son Dakika Haberleri
12:05 NEYMAR'IN 2018-19 SEZONUNUN EN İYİ ANLARI
12:05 Perde Arkası: Adrien Rabiot, Juventus'a Tıbbi İçin Geldi
12:05 İnanılmaz Seydou Keita'nın yongası Leo Messi'ye geçti
12:05 John Obi'nin En İyisi Chelsea'de
12:05 Adana'da "İl Spor Merkezleri" açılışı gerçekleştirildi
12:04 PUBG oynatmayan abisini öldürdü
12:04 Akhisarspor'da liste başı Mirkan