Max Kruse'un sözleşmesinde ilginç kumar maddesi

Kruse'nin sözleşme detayları da ortaya çıkmaya başladı. Max Kruse'nin kazanacağı paranın yanı sıra sözleşmesine özel maddeler de koydurduğu öğrenildi.

Fotomaç 'ta yer alan habere göre; profesyonel poker oyuncusu da olan ve bu tutkusu ile sıkça eleştirilen Alman futbolcunun anlaşmasında bu konuyla ilgili madde olduğu öğrenildi.

İşte iddia edilen o detaylar;

Kumar tutkusuna karışılmayacak. Poker turnuvalarına girmesi engellenmeyecek. İzin günlerinde kumar oynamak için yurt dışına çıkması sorun edilmeyecek.

Gereksiz kırmızı kart görürse ya da sarı karttan cezalı duruma düşerse yıllık garanti ücretinin yüzde 10'unu geçmeyecek kadar ceza verilebilecek. Bunun dışında saha dışında gerçekleşen olaylar saha içine bağlanarak başarısızlık durumunda kendisine para cezası kesilemeyecek.