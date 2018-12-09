Max Royal Cup'ta Şampiyon Recep Turan

Antalya
'da Montgomerie Maxx Royal
Golf Kulübü tarafından düzenlenen Maxx Royal Cup
Golf Turnuvası, düzenlenen gala ve ödül töreni ile sona erdi.
Serik ilçesi Belek
Turizm merkezinde bulunan Montgomerie Maxx Royal Golf Kulübü golf sahasında gerçekleştirilen ve 21 ülkeden 136 golfçü katıldığı turnuvada Recep Turan
şampiyon oldu.
Turnuvanın ödül töreninde konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Turnuva ile ilgili olarak 21 ülkeden 136 golfçüyü Antalya'da misafir etmekten mutluluk duyduklarını, bu tür turnuvaların Türkiye
'deki golf turizminin tanıtımına büyük katkı sağladığını söyledi. Çavuşoğlu ayrıca şampiyon golfçü Recep Turan'ı kutladı.
Turnuvada şampiyon olan Recep Turan şampiyonluk kupasını Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
'nun elinden aldı. - ANTALYA
Recep Turan,Antalya,Royal Cup
09 Aralık 2018 Pazar 09:47