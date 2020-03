Max Von Sydow kimdir? Max Von Sydow neden öldü? Game Of Thrones oyuncusu Max Von Sydow'un oynadığı filmler neler? Max Von Sydow hayatı ve biyografisi!

İsveç'in dünyaca ünlü ödüllü oyuncusu Max Von Sydow Game Of Thrones ve The Exorcist gibi dünyaca ünlü film ve dizilerde büyük bir popülerlik yakalmıştı. 50'den fazla yapımda yer alan ünlü oyuncu hakkında merak edilenleri ve biyografisini sizler için kaleme aldık.

MAX VON SYDOW KİMDİR?

Max Von Sydowdoğum tarihi : 10 Nisan 1929

Max Von Sydow kaç yaşında : 90 yaşında

Max Von Sydow doğum yeri : İsveç

Max Von Sydow mesleği : Sinema ve dizi oyuncusu

Max Von Sydow

MAX VON SYDOW HAYATI VE BİYOGRAFİSİ

10 Nisan 1929 tarihinde İsveç'te dünyaya gelmiş sinema oyuncusudur. Dünyaca ünlü bir oyuncudur ve birçok önemli filmde başarılı roller üstlenmiştir. Sinemanın üstad yönetmenlerinden kabul edilenİsveçli Ingmar Bergman'ın filmlerinde sıklıkla gördüğümüz, ve bu filmlerle meşhur omuş olan Sydow, Bergman ve İsveç Film Enstitüsü tarafından keşfedilip çeşitli filmlerde başarılı bir şekilde kariyerine başlamış ve dünyada aranan oyunculardan biri olmuştur.

Max Von Sydow sinema kariyerinde 140 adet filmde oynamıştır. Genellikle casus filmleri ile ünlenmiş, çok iyi bir oyuncudur. Uzun boylu, donuk yüzlü, soğuk görünümü ile karakter oyunculuğunun örnek isimlerinden biri olmuştur.

1 Ağustos 1951 tarihinde, aktris Kersten Olin ile evlenmiş ve iki erkek çocukları sahibi olmuştur. Çocuklarının adları Claes ve Henrik'dir. İki çocuğu babalarıylabirlikte Hawaii filminde oynamışlardır. Sydow eşi Olin ile 1996 senesinde boşanmış, daha sonra 1997 senesinde Fransız film yapımcısı Catherine Brelet ile evlemiştir.Bu evliliğinden Yves ve Cedric adında iki çocuğu oldu.

MAX VON SYDOW NEDEN ÖLDÜ?

Sydow'un ailesi'kırık bir kalp ve sonsuz bir acı' sözleriyle başlayan bir paylaşımla ünlü aktörün yaşamını yitirdiğini duyurmuştur.

MAX VON SYDOW OYNADIĞI FİLM VE DİZİLER

Only a Mother

Miss Julie

Ingen mans kvinna

Rätten att älska

Herr Sleeman kommer

The Seventh Seal

Wild Strawberries

Brink of Life

Rabies

The Magician

The Virgin Spring

The Wedding Day

Through a Glass Darkly

Adventures of Nils Holgersson

The Mistress

Winter Light

4x4

The Reward

The Greatest Story Ever Told

The Quiller Memorandum

Hawaii

Here's Your Life

The Diary of Anne Frank

Hour of the Wolf

Black Palm Trees

Shame

Made in Sweden

The Passion of Anna

The Kremlin Letter

The Night Visitor

The Emigrants

The Apple War

The Touch

Embassy

Cabaret

The New Land

The Exorcist

Steppenwolf

The Ultimate Warrior

Egg! Egg! A Hardboiled Story

Three Days of the Condor

Cuore di cane

Voyage of the Damned

The Desert of the Tartars

Foxtrot

Illustrious Corpses

March or Die

Black Journal

Exorcist II: The Heretic

Brass Target

Hurricane

Death Watch

Flash Gordon

Escape to Victory

Flight of the Eagle

Conan the Barbarian

Hit Man

Strange Brew

Never Say Never Again

Dreamscape

Samson and Delilah

The Soldier's Tale

Dune

Code Name: Emerald

Christopher Colombus

The Last Place on Earth

Kojak: The Belarus File

Quo Vadis?

The Repenter

Duet for One

Hannah and Her Sisters

The Second Victory

The Wolf at the Door

Pelle the Conqueror

Katinka

Red King, White Knight

Ghostbusters II

A Violent Life

Hiroshima: Out of the Ashes

Father

Awakenings

The Ox

Until the End of the World

Europa

A Kiss Before Dying

The Bachelor

The Best Intentions

The Silent Touch

Grandpa's Journey

The Young Indiana Jones Chronicles

Och ge oss skuggorna

Needful Things

Time Is Money

Radetzkymarsch (1995) (de)

Citizen X

Judge Dredd

Private Confessions

Jerusalem

Samson and Delilah

Hamsun

Solomon

The Princess and the Pauper

Hostile Waters

What Dreams May Come

Snow Falling on Cedars

Nuremberg

Intacto

Druids

Sleepless

Minority Report

Dark Kingdom: The Dragon King

Heidi

The Inquiry

Rush Hour 3

Emotional Arithmetic

The Diving Bell and the Butterfly

The Tudors

Ghostbusters: The Video Game

Solomon Kane

A Man and His Dog

Shutter Island

Robin Hood

The Wolfman (Extended Cut)

The Elder Scrolls V: Skyrim

Extremely Loud and Incredibly Close

Truth & Treason

Branded

Dragons 3D

The Simpsons

The Letters

Star Wars: The Force Awakens

Game of Thrones