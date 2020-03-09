Max Von Sydow kimdir? Max Von Sydow neden öldü? Game Of Thrones oyuncusu Max Von Sydow'un oynadığı filmler neler? Max Von Sydow hayatı ve biyografisi!
Game Of Thrones ve Şeytan gibi ünlü yapımlar başarılı oyuncusu Max Von Sydow hayatını kaybetti. Dünyaca ünlü oyuncu Max Von Sydow hakkında merak edilen soruları sizler için yanıtladık.
İsveç'in dünyaca ünlü ödüllü oyuncusu Max Von Sydow Game Of Thrones ve The Exorcist gibi dünyaca ünlü film ve dizilerde büyük bir popülerlik yakalmıştı. 50'den fazla yapımda yer alan ünlü oyuncu hakkında merak edilenleri ve biyografisini sizler için kaleme aldık.
MAX VON SYDOW KİMDİR?
Max Von Sydowdoğum tarihi : 10 Nisan 1929
Max Von Sydow kaç yaşında : 90 yaşında
Max Von Sydow doğum yeri : İsveç
Max Von Sydow mesleği : Sinema ve dizi oyuncusu
MAX VON SYDOW HAYATI VE BİYOGRAFİSİ
10 Nisan 1929 tarihinde İsveç'te dünyaya gelmiş sinema oyuncusudur. Dünyaca ünlü bir oyuncudur ve birçok önemli filmde başarılı roller üstlenmiştir. Sinemanın üstad yönetmenlerinden kabul edilenİsveçli Ingmar Bergman'ın filmlerinde sıklıkla gördüğümüz, ve bu filmlerle meşhur omuş olan Sydow, Bergman ve İsveç Film Enstitüsü tarafından keşfedilip çeşitli filmlerde başarılı bir şekilde kariyerine başlamış ve dünyada aranan oyunculardan biri olmuştur.
Max Von Sydow sinema kariyerinde 140 adet filmde oynamıştır. Genellikle casus filmleri ile ünlenmiş, çok iyi bir oyuncudur. Uzun boylu, donuk yüzlü, soğuk görünümü ile karakter oyunculuğunun örnek isimlerinden biri olmuştur.
1 Ağustos 1951 tarihinde, aktris Kersten Olin ile evlenmiş ve iki erkek çocukları sahibi olmuştur. Çocuklarının adları Claes ve Henrik'dir. İki çocuğu babalarıylabirlikte Hawaii filminde oynamışlardır. Sydow eşi Olin ile 1996 senesinde boşanmış, daha sonra 1997 senesinde Fransız film yapımcısı Catherine Brelet ile evlemiştir.Bu evliliğinden Yves ve Cedric adında iki çocuğu oldu.
MAX VON SYDOW NEDEN ÖLDÜ?
Sydow'un ailesi'kırık bir kalp ve sonsuz bir acı' sözleriyle başlayan bir paylaşımla ünlü aktörün yaşamını yitirdiğini duyurmuştur.
MAX VON SYDOW OYNADIĞI FİLM VE DİZİLER
Only a Mother
Miss Julie
Ingen mans kvinna
Rätten att älska
Herr Sleeman kommer
The Seventh Seal
Wild Strawberries
Brink of Life
Rabies
The Magician
The Virgin Spring
The Wedding Day
Through a Glass Darkly
Adventures of Nils Holgersson
The Mistress
Winter Light
4x4
The Reward
The Greatest Story Ever Told
The Quiller Memorandum
Hawaii
Here's Your Life
The Diary of Anne Frank
Hour of the Wolf
Black Palm Trees
Shame
Made in Sweden
The Passion of Anna
The Kremlin Letter
The Night Visitor
The Emigrants
The Apple War
The Touch
Embassy
Cabaret
The New Land
The Exorcist
Steppenwolf
The Ultimate Warrior
Egg! Egg! A Hardboiled Story
Three Days of the Condor
Cuore di cane
Voyage of the Damned
The Desert of the Tartars
Foxtrot
Illustrious Corpses
March or Die
Black Journal
Exorcist II: The Heretic
Brass Target
Hurricane
Death Watch
Flash Gordon
Escape to Victory
Flight of the Eagle
Conan the Barbarian
Hit Man
Strange Brew
Never Say Never Again
Dreamscape
Samson and Delilah
The Soldier's Tale
Dune
Code Name: Emerald
Christopher Colombus
The Last Place on Earth
Kojak: The Belarus File
Quo Vadis?
The Repenter
Duet for One
Hannah and Her Sisters
The Second Victory
The Wolf at the Door
Pelle the Conqueror
Katinka
Red King, White Knight
Ghostbusters II
A Violent Life
Hiroshima: Out of the Ashes
Father
Awakenings
The Ox
Until the End of the World
Europa
A Kiss Before Dying
The Bachelor
The Best Intentions
The Silent Touch
Grandpa's Journey
The Young Indiana Jones Chronicles
Och ge oss skuggorna
Needful Things
Time Is Money
Radetzkymarsch (1995) (de)
Citizen X
Judge Dredd
Private Confessions
Jerusalem
Samson and Delilah
Hamsun
Solomon
The Princess and the Pauper
Hostile Waters
What Dreams May Come
Snow Falling on Cedars
Nuremberg
Intacto
Druids
Sleepless
Minority Report
Dark Kingdom: The Dragon King
Heidi
The Inquiry
Rush Hour 3
Emotional Arithmetic
The Diving Bell and the Butterfly
The Tudors
Ghostbusters: The Video Game
Solomon Kane
A Man and His Dog
Shutter Island
Robin Hood
The Wolfman (Extended Cut)
The Elder Scrolls V: Skyrim
Extremely Loud and Incredibly Close
Truth & Treason
Branded
Dragons 3D
The Simpsons
The Letters
Star Wars: The Force Awakens
Game of Thrones