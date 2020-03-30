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Maxi Lopez'den eski eşi Wanda Nara'ya sert tepki!

Maxi Lopez, kendisinden ayrıldıktan sonra yakın arkadaşı Mauro Icardi ile evlenen eski eşi Wanda Nara'ya çocuklarını koronavirüsün merkezi İtalya'ya getirdiği için tepki gösterdi.

30.03.2020 20:01 | Son Güncelleme: 30.03.2020 20:36

İtalya Serie B takımlarından Crotone'de forma giyen Maxi Lopez, kendisinden ayrıldıktan sona yakın arkadaşı Mauro Icardi ile birlikte olan eski eşi Wanda Nara'ya çocuklarını Paris'tan Milano'ya getirdiği için tepki gösterdi.35 yaşındaki golcü "Kimsenin dışarı çıkmamasının istediği bir dönemde çocuklarımızı bir ülkeden diğerine yolculuğa maruz bırakarak küresel bir salgına yönelik karantinayı hangi düşünceyle deldiğinizi merak ediyorum. Sehayat edip salgının merkez üssü Lombardiya'ya geliyorsunuz" dedi.

Maxi Lopez, çocuklarının hayatını tehlikeye attığı için eski eşi Wanda Nara'ya ateş püskürdü
Maxi Lopez

"KENDİNİZİ DÜŞÜNMÜYORSANIZ ONLARI DÜŞÜNÜN"

Maxi Lopez, "Dünyadaki en kutsal şeyin çocuklarımızın sağlığı olması gereken bu anlarda kafanızda ne var? Bilinçsizliğinizden dolayı öfkeliyim. Kendinizi düşünmüyorsanız onları düşünün çünkü sen 5 çocuğun annesisin ama bunun farkında değil gibisin" ifadelerini kullandı.

Maxi Lopez, çocuklarının hayatını tehlikeye attığı için eski eşi Wanda Nara'ya ateş püskürdü

Wanda Nara, sosyal medyadan Como Gölü'ndeki evlerinden 5 çocuğuyla bir paylaşım yapmıştı. Bu çocukların 3'ü eski eşi Maxi Lopez'den.

Maxi Lopez, çocuklarının hayatını tehlikeye attığı için eski eşi Wanda Nara'ya ateş püskürdü
Wanda Nara
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Maxi Lopez’den eski eşi Wanda Nara’ya sert tepki!
Etiketler: Mauro Icardi, Wanda Nara, Maxi Lopez, İtalya, Spor

Haberin Videosu :

Maxi Lopez'den eski eşi Wanda Nara'ya sert tepki!

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