Maxi Lopez’den eski eşi Wanda Nara’ya sert tepki!

İtalya Serie B takımlarından Crotone'de forma giyen Maxi Lopez, kendisinden ayrıldıktan sona yakın arkadaşı Mauro Icardi ile birlikte olan eski eşi Wanda Nara'ya çocuklarını Paris'tan Milano'ya getirdiği için tepki gösterdi.35 yaşındaki golcü "Kimsenin dışarı çıkmamasının istediği bir dönemde çocuklarımızı bir ülkeden diğerine yolculuğa maruz bırakarak küresel bir salgına yönelik karantinayı hangi düşünceyle deldiğinizi merak ediyorum. Sehayat edip salgının merkez üssü Lombardiya'ya geliyorsunuz" dedi.

Maxi Lopez

"KENDİNİZİ DÜŞÜNMÜYORSANIZ ONLARI DÜŞÜNÜN"

Maxi Lopez, "Dünyadaki en kutsal şeyin çocuklarımızın sağlığı olması gereken bu anlarda kafanızda ne var? Bilinçsizliğinizden dolayı öfkeliyim. Kendinizi düşünmüyorsanız onları düşünün çünkü sen 5 çocuğun annesisin ama bunun farkında değil gibisin" ifadelerini kullandı.

Wanda Nara, sosyal medyadan Como Gölü'ndeki evlerinden 5 çocuğuyla bir paylaşım yapmıştı. Bu çocukların 3'ü eski eşi Maxi Lopez'den.