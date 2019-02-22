Maxi Lopez, Wanda Nara ve Icardi Hakkında Suskunluğunu Bozdu!

Futbol dünyasındaki en büyük hikayelerden birine sahip olan Maxi Lopez - Wanda Nara - Mauro Icardi üçgeninde Maxi Lopez cephesinden açıklama geldi. Maxi Lopez, eski eşi ve Icardi ile ilgili flaş açıklamalar yaptı. İşte Lopez'in sözleri:

"Icardi oynasa da milli takımı desteklerim ancak Wanda, İtalya için biraz fazla geveze. İtalya'da yöneticilerin Arjantinliler ile anlaşması çok zor. İtalya'da farklı bir dünya var. Şu anda yaşananların nedeni bence Inter yöneticilerinin Wanda Nara'nın yaptıklarından bunalmış olması ve aynı zamanda Icardi'nin de eskisi gibi olmaması.

"ÇOCUKLARIMI GÖREMİYORUM"

Wanda bana da menajerim olmayı önerdi ancak ben ona izin vermedim. Ailemi korumak istedim ve iki işi birbirinden ayırdım. Çocuklarım için hep düşük profilde kalmayı seçtim. Benim hedefim çocuklarımın büyüdüğünde beni eleştirmemesiydi hep. Şimdi çocuklarımı göremiyorum. Bazen onlarla telefonla konuşmama bile izin verilmiyor.

"BANA TELEFONDA SALDIRDILAR"

Onları son gördüğümde Aralık ayıydı. Wanda ile ilişkim çok engebeli. Bir düzen yok. Yıllar boyunca sadece avukatlar aracılığıyla görüştük. Mauro da onunla aynı yaklaşıma sahip, belki daha da kötü. Bu yüzden onunla da temasa geçmemeyi seçiyorum. Mesela dün oğlumun doğum günüydü ve bana telefonda saldırdılar. Böyle insanlarla nasıl bir ilişki içinde olabilirsiniz ki?"

(Sporx)