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Maxime Gonalons'un Olimpik Lyon Formasıyla En İyi Anları

Fransız ortasaha oyuncusu Maxime Gonalons, Olimpik Lyon formasıyla geçirdiği 8 sezonda toplamda 334 maça çıktı. Kulübün altyapısından yetişen Fransız oyuncunun Olimpik Lyon formasıyla geçirdiği en iyi anları sizler için Dugout farkıyla derledik.

11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:03
Fransız ortasaha oyuncusu Maxime Gonalons, Olimpik Lyon formasıyla geçirdiği 8 sezonda toplamda 334 maça çıktı. Kulübün altyapısından yetişen Fransız oyuncunun
Olimpik Lyon formasıyla geçirdiği en iyi anları sizler için Dugout farkıyla derledik. Maxime Gonalons'un Olimpik Lyon Formasıyla En İyi Anları

Kaynak: Dugout

Etiketler : Spor

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