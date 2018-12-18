Maxion Jantaş'a İnovasyon Ödülü

Yerli ve yabancı 500'den fazla iş insanını ağırlayan İstanbul Ekonomi Zirvesi'nde düzenlenen 'İstanbul Altın Değerler Ödül Töreni'nde Türkiye'nin sektöründe lider markaları ödüllendirildi. Tüm firmaların yatırım alanlarında ödül aldığı gecede Maxion Jantaş, faaliyet alanlarını en iyi şekilde yorumlayıp uygulayan ve ülkemize katma değer yaratan yenilikçi kurumlar arasında yer alarak 'İnovasyon Kaynakları 3.'sü' olarak ödüle layık görüldü.

Hakan Ünlü: Türkiye dünyanın sanayi üssü olmaya aday bir ülkedir

Türkiye'nin en büyük ekonomi organizasyonları arasında bulunan İstanbul Ekonomi Zirvesi kapsamında düzenlenen İstanbul Altın Değerler Ödül Töreni'nde ödüle layık görülmenin kendileri için bir gurur ve motivasyon kaynağı olduğunu belirten Maxion Wheels Türkiye ve Afrika Operasyonları Başkan Yardımcısı Hakan Ünlü, "Maxion İnci Jant Grubu olarak inovasyon, dijitalleşme, endüstri 4.0 gibi konularda sektör öncüsü olan pozisyonumuzu koruyoruz. Bu bağlamda, aldığımız bu ödülü yaptığımız işin doğruluğunun bir tescili olarak görüyoruz. Ayrıca ödülün Aydın Üniversitesi öğrencileri ve İstanbul Ekonomi Zirvesi İcra Kurulu Üyeleri tarafından onaylanmış olması da değerini bir kat daha artırıyor. Maxion İnci Jant Grubu olarak sorumluluğumuzun arttığının, her zamankinden daha fazla çalışıp, daha fazla katma değer yaratmamız gerektiğinin farkındayız" dedi.

Türkiye'nin önemli sanayi kuruluşlarından olan Maxion İnci Jant Grubu olarak Türkiye ekonomisinin kalkınması için Maxion İnci ve Maxion Jantaş şirketleriyle üretmeyi sürdüreceklerini belirten Ünlü sözlerine, "Türk otomotiv tedarik sanayinin öncülerinden olan şirketimiz Maxion Jantaş, yapacağı çalışmalar ve yatırımlarla inovasyon konusunda sektörün liderlerinden olmaya devam edecek" diye devam etti.

Kaynak: Bültenler