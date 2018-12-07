07 Aralık 2018 Cuma 12:03



07 Aralık 2018 Cuma 12:03

Montgomerie Maxx Royal Golf Kulübü tarafından düzenlenen Maxx Royal Cup Golf Turnuvası, final müsabakaları Antalya'da başladı.Serik ilçesindeki Belek Turizm merkezinde bulunan Montgomerie Maxx Royal Golf Kulübü sahasında gerçekleştirilen ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen organizasyona 21 ülkeden 136 golfçü katılıyor.Şubat ayında Güney Afrika'da başlayan ve yıl boyunca toplam 20 farklı turnuvanın şampiyonları Maxx Royal Cup'ın finalinde, 2018 şampiyonu olmak için mücadele verecek.Turnuvaya eski Alman milli futbolcu Manfred Kaltz ve eski Avusturyalı milli kaleci Alex Manninger de katılıyor.Turnuvanın final gününde sekizinci delikte tek atışta hedefi bulan (hole-in-one) isim, bir kilo altınla ödüllendirilecek.İki gün boyunca 36 çukurda sürecek turnuva yarın yapılacak müsabakaların ardından düzenlenecek kupa töreniyle sona erecek.