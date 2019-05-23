May'in Brexit anlaşmasının görüşülmesi Haziran'a ertelendi

– Birleşik Krallık Avam Kamarası, Başbakan Theresa May'in yeni Brexit anlaşması tasarısının parlamentoda görüşülmesini Haziran ayının ilk haftasına erteledi.
May'in ofisi, anlaşma tasarısının gelecek hafta değerlendirileceğini açıkasa da, kabine üyesi Mark Spencer May'in tasarısını gelecek haftanın hükümet gündemine almadı.
May'in tasarıyı daha önce Cuma günü yayımlanacağını açıklayan Spencer, yeni açıklamasında Avam Kamarası'ndaki görüşmenin Haziran ayının ilk haftasında yapılacağını söyledi ve tasarıya ilişkin ikinci görüşmenin de 7 Haziran tarihinde yapılacağını ekledi.
Muahafazakar Parti 1922 Komitesi mali işler sorumlusu Geoffrey Clifton-Brown, May'in Cuma günü istifasını açıklamaması halinde ikinci bir güvensizlik oylaması ile karşı karşıya kalabileceğini söyledi.
- İstanbul
Ekonomi
Kaynak: DHA