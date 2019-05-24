May'in istifa tarihini açıklaması beklenirken sterlin yükseldi

– Sterlin
, Birleşik Krallık
Başbakanı Theresa May
'in istifa baskıları karşısında, bugün görevinden ayrılacağı tarihi açıklaması beklenirken, dolar karşşısında yüzde 0.16 değer kazandı.
BBC'ye konuşan May'in kabinesinden kimi bakanlara dayandırdığı haberinde, May'in yeni Brexit anlaşması tasarısının kimi muhafazakar milletvekilleri tarafından reddedildiğini ve gün içinde partisinin muhalif partlamento üyeleri ile bir görüşme yapacağı belirtildi.
May'in görevinden ayrılması için tahmin edilen tarih 10 Haziran oldu.
Gelişmeler etkisiyle, sterlin, dolar karşsııdna yüzde 0.16 değer kazanarak 1.2677 düzeyine ve yen karşsııdan yüzde 0.12 artışla 138.9 düzeyine yükseldi.
- İstanbul
Ekonomi
Kaynak: DHA