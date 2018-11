May: Kaşıkçı Cinayetinin Sorumlularından Hesap Sorulmalı

13 Kasım 2018 Salı 10:15



Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, Kaşıkçı cinayetinin sorumlularından hesap sorulması gerektiğini vurguladı ve Dışişleri Bakanı'nın Suudi Arabistan'daki temaslarında, bu konuyu dile getirdiğini söyledi.Londra'nın finans merkezi olan, "City Of London"ın belediye başkanı tarafından her yıl geleneksel olarak verilen yemeğe katılan May, burada yaptığı konuşmada ülkesinin uluslararası ortakları ile hukukun üstünlüğüne dayalı olarak iş birliği içinde olmayı sürdüreceğini vurguladı.May, ortak güvenliği daha ileri götürmek için çaba harcarken, hem kendilerinin hem de uluslararası toplumdaki ortaklarının hukukun üstünlüğüne bağlılık göstermesinin hayati öneme sahip olduğunu belirtti.Başbakan May, "Bunun en yakın örneği Cemal Kaşıkçı'nın korkunç şekilde öldürülmesidir" diyerek Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ın, Suudi Arabistan temasları kapsamında bir kez daha bu konuda "saydam ve inandırıcı bir soruşturma yapılması ve sorumlulardan hesap sorulması" gerektiğini ifade ettiğini söyledi.Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Suudi Arabistan temasları kapsamında Kral Selman bin Abdulaziz, Veliaht Prens Muhammed bin Selman ve mevkidaşı Adil el-Cubeyr ile görüşmüştü.Bakan Hunt, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinden bu yana İngiltere'den bu ülkeye giden en üst düzey yetkili oldu.İngiltere Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Simon McDonald da hafta sonunda ziyaret ettiği Suudi Arabistan'da Kaşıkçı cinayetine ilişkin temaslarda bulunmuştu. - Londra