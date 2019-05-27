May milletvekillerinden Brexit anlaşmasına destek istedi

– Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, Avrupa Parlamentosu seçimlerinin sistemli bir Brexit'in önemini ortaya koyduğunu söyledi ve milletvekillerine Brexit anlaşması taslağına destek olmaları çağrısı yaptı.

Theresa May Twitter hesabında, "Dün gece Muhafazakarlar için hayal kırıklığı oldu. Pek çok değeri parlamento üyesi yerini kaybetti, pek çok değerli aday şansını kaçırdı. İşçi Partisi de zarar gördü. Bu bir Brexit anlaşması üzerinde anlaşmaya varmanın önemini gösterdi. Umuyorum ki bu sonuçlar parlamentoda dikkat çekecektir" açıklaması yaptı.

Birleşik Krallık'ın, Nigel Farage liderliğinde, yeni kurulan Brexit Partisi Avrupa Parlamentosu'nda 28 koltuk kazanırken, bu rakam Muhafazakar ve İşçi partilerinin toplamında daha yüksek.

- İstanbul

Kaynak: DHA