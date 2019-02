May Tohum Tatlı Mısır Tohumuyla Üreticinin Gözdesi

Kaynak: İHA

Dünyanın önde gelen tatlı mısır tohum üreticilerinden MAY Tohum, portföyündeki tatlı mısır çeşitleri ile taze pazar üreticilerinin ve gıda sanayi profesyonellerinin öncelikli tercihi oluyor.Sebze, tarla, endüstri ve yem bitkileri tohumlarının ıslahı, üretimi, yurtiçi ve yurtdışı satışı konularında1978 yılından beri faaliyet gösteren MAY Tohum, ürün geliştirme ekibinin çalışmaları sonucu, taze pazarın ve gıda sanayicilerinin beklentilerini karşılayan, yetiştirileceği bölgenin iklim ve toprak yapısına uygun tatlı mısır çeşitleriyle hem yurt içi hem de yurt dışında pazar payını, her geçen yıl arttırıyor. Farklı olgunlaşma gruplarına sahip, verimleri, işletme randımanları ve lezzetleri ile dikkatleri üzerine çeken süper tatlı segmentte Baron F1, Caramelo F1, Vega F1, Khan F1 ve Mirza F1 çeşitleri, normal tatlı segmentte ise Merit F1 ve Tanem F1 çeşitleri, sağladıkları yüksek kazanç ile üreticilerin beğenisini kazanıyor.Tatlı mısır portföyü ve ürün geliştirme faaliyetleri hakkında detaylı bilgiler vere MAY Tohum Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hamdi Çiftçiler şöyle konuştu; "Tüm ürün geliştirme süreçlerimizde, sanayi üretiminin ve taze pazarın ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak çeşitlere odaklanıyoruz. Türkiye ve dünyada, hedef pazarlarımızdaki sanayi üretimini verim, kalite ve proses aşamalarında destekleyecek nitelikteki çeşitler üzerinde yoğunlaşarak, sanayi proseslerine uyumlu, ideal kalite kriterlerine sahip, işletme randımanı yüksek, lezzetli çeşitler geliştiriyoruz. Yüksek adaptasyon kabiliyetleri ve stres koşullarına dayanıklılıklarıyla dikkat çeken çeşitlerimiz, taze Pazar segmentinde ise uzun raf ömrü kabiliyetleri ile nakliye ve depolama süreçlerindeki kalite kayıplarını minimize ederek, hem üreticisine hem alıcısına yüksek kazanç sağlıyor" dedi.Sebze ve Agro grubundaki ürün portföyü ile 40'ın üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiren MAY Tohum, portföyündeki Tatlı Mısır Tohumlarını ağırlıklı olarak Hollanda Bulgaristan ve Orta Doğu ülkelerine ihraç ediyor. Tatlı mısır tohumu konusunda Türkiye Pazarında lider olduklarını ifade eden Çiftçiler, "Türkiye pazarında lider konumda olan tatlı mısır çeşitlerimiz, farklı beklentilere sunduğu yenilikçi çözümler ile hem taze pazar üreticilerinin hem de gıda sanayicilerinin öncelikli tercihi oluyor. Bu nedenle gerek yurt içi, gerek yurt dışında tatlı mısır çeşitlerimizi tercih eden üreticilerden çok olumlu geri bildirimler almaktayız. Hem yurt içerisinde hem de yurt dışında her yıl ciddi bir ivme ile yükselen satış rakamlarımızda bunun bir göstergesidir. Hedefimiz Tatlı Mısır tohum işinde Dünyadaki en büyük 10 şirketten biri olmak" diye konuştu. - BURSA