Maydanoz Kasaları Arasında Kaçak İçki Ele Geçirildi

Çorum
'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda maydanoz kasaları arasına gizlenmiş 155 litre kaçak içki ele geçirildi.
Merkeze bağlı Eskiköy
köyünde ikamet eden E.K'nin (26), evinde imal ettiği kaçak içkiyi il merkezine götüreceği bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, şüphelinin kullandığı aracı Çorum- İskilip
kara yolunun 10. kilometresindeki Altınbaş köyü mevkisinde durdurdu.
Araçta yapılan aramada bagaj kısmında bulunan maydanoz kasaları arasına gizlenmiş 15 plastik bidon içerisinde 155 litre rakı ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.K, karakola götürüldü.
Jandarma,Çorum
Kaynak: AA