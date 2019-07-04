04.07.2019 21:42
Haberler» Güncel» Haber

Mayınlı alanda çıkan yangına TOMA'lı müdahale

Mayınlı alanda çıkan yangına TOMA'lı müdahaleMARDİN'in Nusaybin ilçesinde, Suriye sınırındaki mayınlı alanda çıkan yangına, jandarmanın Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi.

Mayınlı alanda çıkan yangına TOMA'lı müdahale
MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, Suriye sınırındaki mayınlı alanda çıkan yangına, jandarmanın Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi.
Nusaybin ilçesi ile Suriye'nin Kamışlı kenti arasındaki mayınlı alanda akşam saatlerinde kuru otların alev almasıyla yangın çıktı. Çevredekileri durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine ihbar edip, kendi imkanlarıyla yangına müdahalede bulundu. İhbarla olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri ve jandarmaya ait TOMA ile yangın söndürme çalışması başlatıldı. Ekiplerin yangına müdahalesinin sürdüğü bildirildi. Mayınlı alanda çıkan yangına TOMA'lı müdahale
Kaynak: DHA
Nusaybin, İtfaiye, Suriye, Güncel

Son Dakika Haberleri
22:24   İlker Başbuğ, Irak'ta Türk askerinin başına çuval geçirilmesi olayının tüm detaylarını anlattı
22:23   KIRIKKALE-Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran son yolculuğuna uğurlandı
22:22   Adıyaman'da trafik kazası: 4 yaralı
22:20   Balkondan düşen çocuk öldü
22:20   Türkiye-AB İş Diyaloğu Projesi
22:19   DHA YURT BÜLTENİ - 23
22:14   3 katlı tarihi ahşap bina çöktü