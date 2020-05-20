Mayıs 7'si coşkusu

Doğu Karadeniz'de her yıl mahalli bayram olarak kutlanan Mayıs Yedisi Şenlikleri, Ordu'da korona virüs salgın sebebiyle önlemler alınarak kutlandı.

Mayıs 7'si coşkusu
20.05.2020 16:43 | Son Güncelleme: 20.05.2020 16:44

Doğu Karadeniz'de her yıl mahalli bayram olarak kutlanan Mayıs Yedisi Şenlikleri, Ordu'da korona virüs salgın sebebiyle önlemler alınarak kutlandı.


Yüzlerce yıllık geçmişe sahip olan Mayıs Yedisi bu yıl denize akın eden teknelerde davul zurna eşliğinde kutlandı. Denizi dolduran onlarca tekneden yükselen davul ve zurna sesleri, sahilden izleyen vatandaşlara keyifli dakikalar yaşattı. Sosyal mesafe kurallarına da dikkat edilen etkinlikte Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, balıkçı teknelerini selamlayarak vatandaşların Mayıs Yedisi'ni tebrik etti.


Ordu halkının yüzyıllardır bu geleneği sürdürdüğünü ifade eden Başkan Güler, "Mayıs Yedisi, Rumi takvimde Mayıs'ın 7'sine denk gelen ve miladi takvime göre Mayısın 20'sinde Karadeniz Bölgesi'nde özellikle Ordu, Giresun ve Trabzon yörelerinde şenliklerle kutlanan bir gün. Yüzyıllardır ilçelerimizdeki vatandaşlarımız Altınordu sahilimize gelerek büyük bir coşkuyla Mayıs Yedisi'ni kutluyor. Bu yılki kutlamalar salgın sebebiyle biraz daha farklı oldu. Bu yıl sadece denizlerde bu kutlamayı yaptık. Sosyal mesafe önlemleri de göz önünde bulundurularak kutlamalar gerçekleştirildi" dedi.


Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak denizi günlük hayatta daha etkin kılmak istediklerini belirten Güler, "Karadeniz'i renkli bir deniz yapacağız demiştik. Şimdi de görüyoruz ki denizimiz bugün rengarenk. Bu yıl bu şekilde kutlandı ama salgını atlattığımızda inşallah önümüzdeki senelerde daha büyük coşkuyla kutlayacağız" diye konuştu. - ORDU

Kaynak: İHA

Etiketler: Doğu Karadeniz, Karadeniz, Ordu, Güncel, Haber

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