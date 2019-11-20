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Mayıs ayında kaçırılan 8 yaşındaki kızın kurtarılma görüntüleri yayımlandı

Mayıs ayında kaçırılan 8 yaşındaki kızın kurtarılma görüntüleri yayımlandıABD, (DHA) ? ABD'nin Teksas eyaletinde geçen Mayıs ayında kaçırılan 8 yaşındaki kız çocuğunun kurtarılma görüntüleri polis tarafından yayımlandı.

20.11.2019 13:20 | Son Güncelleme: 20.11.2019 13:24
Mayıs ayında kaçırılan 8 yaşındaki kızın kurtarılma görüntüleri yayımlandı
ABD, (DHA) ? ABD'nin eyaletinde geçen Mayıs ayında kaçırılan 8 yaşındaki kız çocuğunun kurtarılma görüntüleri polis tarafından yayımlandı.
Teksas eyaletinin Fort Worth şehrinde 18 Mayıs günü annesiyle birlikte sokakta yürürken adının Michael Webb olduğu belirtilen 51 yaşındaki bir kişi tarafından kaçırılan 8 yaşındaki kız çocuğu, polisin takibi sonucu kurtarıldı. tarafından zanlının ve küçük kızın bulunduğu otel odasına baskın yapan polis, zanlıyı etkisiz hale getirdikten sonra küçük kızı bir çamaşır sepetinin içinde buldu. Fort Worth Polis Departmanı kızın kurtarılma anlarının görüntülerini yayımlandı. Kızı kaçırılan annenin sokakta bağırarak yardım istemesi ise bir evin kapı zili kamerasınca kaydedilmişti. Olayın ardından tutuklanan sanık Michael Webb, daha önce çıkarıldığı mahkemece ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.
Mayıs ayında kaçırılan 8 yaşındaki kızın kurtarılma görüntüleri yayımlandı

Teksas, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


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