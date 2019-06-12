Mayıs ayının en popüler takımı Beşiktaş oldu

Kaynak: İHA

Mayıs ayının en popüler takımı Beşiktaş olurken en çok konuşulan teknik direktör Fatih Terim ve futbolcu ise Burak Yılmaz oldu. Medya Takip Merkezi (MTM), Türkiye Spor Yazarları Derneği için hazırladığı Mayıs ayı raporunu açıkladı. Raporda ay boyunca en çok konuşulan takımlar, sporcular, kulüp yöneticileri ve teknik direktörler belirlendi. Rapora göre Mayıs ayında futbol kulüpleri içinde en çok Beşiktaş konuşulurken, en çok konuşulan teknik direktör Fatih Terim oldu. Burak Yılmaz ise Mayıs ayında da en fazla habere konu edilen isim oldu. Avrupa'ya veda ettikten sonra lige ağırlık vererek Başakşehir ile şampiyonluk potasına giren Galatasaray, rakibini Türk Telekom Arena'da yenerek, lig bitimine iki hafta kala 22. şampiyonluğunu ilan etti. Hakem tartışmalarının çokça yaşandığı sezonda ipi göğüsleyen Cimbom, final maçında Akhisar'ı mağlup edip Türkiye Kupasını da müzesine götürerek sezonu çifte kupayla tamamlamış oldu. Geçen yılın gol kralı Gomis'in boşluğunu dolduramadığı için taraftarların tepkisini çeken Galatasaray yönetiminin, devre arası transfer döneminde hücum bölgesine yaptığı Diagne ve Mitroğlu hamleleri, şampiyonluk yolunda belirleyici etkenlerden oldu. Toplam kupa sayısında ezeli rakiplerini epey geride bırakan sarı kırmızılılar, 76 bin 660 habere konu olarak popüler takımlar listesinde adını üçüncü sıraya yazdırdı. Galatasaray, önümüzdeki sezon Medipol Başakşehir ile birlikte Türkiye'yi şampiyonlar liginde temsil edecek. Fenerbahçe'nin mali sıkıntıları nedeniyle başlattığı "Fener Ol" kampanyasının devamı niteliğindeki Fenerbahçe'ye destek kampanyası "Win Win" (Kazan Kazan) de Mayıs ayı spor gündemine damgasını vuran konulardan biri oldu. Ünlü televizyoncu ve yapımcı Acun Ilıcalı Fenerbahçe Spor Kulübüne destek olmak amacıyla kendi kanalı olan TV8 ve Fenerbahçe TV ile birlikte WinWin adlı ortak bir yayın hazırladı. Programa Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör Ersun Yanal, futbol takımının tamamı, sanatçılar Ezgi Mola, Merve Bozbey, eski futbolcular Tuncay Şanlı, Semih Şentürk ve Abdülkerim Durmaz katıldı. 123 bin forma (300 TL) satılırken, kulübe 950 bin adet 20 TL'lik SMS bağışı yapıldı. Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz ve Beyaz gibi ünlülerin destek verdiği kampanyada iki günde 56 milyon TL'lik gelir sağlandı.BEŞİKTAŞ YENİDEN FEDA DEMEYE HAZIRLANIYOR Değişim rüzgarlarının yoğun olarak estiği Ümraniye'de hareketli günler sürüyor. Son iki sezon yaşadığı başarısızlıklar nedeniyle daralmaya gidecek olan Beşiktaş Yönetimi, akıllara 2. FEDA dönemi iddialarını getirdi. Siyah-beyazlıların 'Feda' dönemi için bestelettiği 'Beşiktaş Feda Marşı' da iddiaları kuvvetlendirdi. Kartal, A takım maaş bütçesinin maksimum 45 milyon Euro'da tutmayı hedefliyor. Yeni sezona yeni bir kadro yapılanmasıyla girmek isteyen siyah-beyazlı ekip gelecek sezon hazırlıklarına da hız verdi. Teknik kadroda değişikliğe giderek takımın başına Abdullah Avcı'yı getiren ve futbolcu yapılanmasında da önemli değişikliklerin yaşanması beklenen Beşiktaş, Yevhen Konoplyanka, Yasin Öztekin gibi isimleri listesine aldı. Fenerbahçe'den büyük umutlarla alınmasına rağmen kulübeden çıkamayan Lens ise takımdan gönderilecekler listesinde başı çeken isimlerden. Transferleri belirlenecek bütçeye göre yapacak olan Kartal, 94 bin 210 konuya haber olarak en çok konuşulan futbol kulübü oldu.YENİ SEZONDA DÜMENE BURAK YILMAZ GEÇECEK Geride kalan sezonda, Ligde beklenen performansı sahaya yansıtamayan Beşiktaş, Şenol Güneş'in vedasının ardından, Gökhan Töre, Adriano ve Tolga Zengin ile de sözleşme uzatmadı. Gelecek sezon için Abdullah Avcı önderliğinde yeni bir planlama yapmayı öngören siyah beyazlı yönetim, milli golcü Burak Yılmaz'ı kaptanlık görevine getirecek. Devre arasında gelerek takımın bir numaralı hücum gücü olmayı başaran Yılmaz, aynı zamanda genç isimlere ağabeylik yapma rolünü de üstlenecek. Sahada olduğu kadar saha dışında da gündemden düşmeyen Burak Yılmaz, Bebek'te arabasıyla ters yöne girmesiyle de çok konuşuldu. Kural ihlali yapan Yılmaz'ın bu davranışı trafiğin kısa süreli olarak aksamasına ve diğer sürücülerin protestosuna sebep oldu. 12 bin 129 habere konu olan ünlü futbolcu, Medya Takip Merkezi'nin raporuna göre Mayıs ayının en çok konuşulan futbolcusu oldu.FATİH TERİM İLE 5 YIL DAHA Galatasaray'ın başında geçirdiği 9 sezonda 8 şampiyonluk kazanarak önemli bir başarıya imza atan Fatih Terim yuvada kaldı. Türk Telekom Arenada düzenlenen şampiyonluk kutlamaları esnasında mikrofonu eline alan kulüp başkanı Mustafa Cengiz, tecrübeli teknik adamın sözleşmesini 5 yıl uzattıklarını açıklayarak, sarı-kırmızılı taraftara bir mutluluk daha yaşattı. Galatasaray yönetiminin aynı zamanda, Ali Sami Yen Spor Kompleksine imparator lakaplı çalıştırıcının heykelini dikerek, Fatih Terim'e bir jest daha yapmayı planladığı konuşuluyor. Medipol Başakşehir ile oynanan şampiyonluk maçında yaşanan olaylar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen Terim, 3 maç ceza aldı. Terim aldığı ceza nedeniyle yeni sezon açılışında takımdaki yerini alamayacak. Yönetimle beraber bir taraftan yeni sezon transfer çalışmalarına hız veren Terim, özellikle Türkiye futbol federasyonundan aldığı tazminatı Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlamasıyla gündeme gelirken, MTM'nin raporuna göre 35 bin 232 haberde yer alarak Mayıs ayının en çok konuşulan teknik direktörü oldu.MAYIS AYINDA ORMAN HAVASI ESTİ Beşiktaş'ın başında 2 şampiyonluk sevinci yaşayarak, siyah beyazlı takıma üçüncü yıldızı kazandıran deneyimli başkan Fikret Orman, Mayıs ayını hareketli geçirdi. Beşiktaş'ın olağan seçimli genel kurulunda yeniden başkanlık koltuğuna seçilen Orman, Teknik direktör koltuğu için ön plana çıkan isimlerden. Kongrede söz alarak kürsüye gelen Orman, "Bu benim Beşiktaş'taki son seçimim, zaten tüzüğümüz de buna el veriyor" diyerek, aynı zamanda kulübün 2 milyon 229 bin TL borcu olduğunu açıkladı. Galatasaray'ın elde ettiği şampiyonluğa ve Beşiktaş'taki geleceğine kadar birçok çarpıcı açıklamalarda bulunan Orman, geride kalan sezonda video hakem uygulamasına rağmen hakemlerin çok konuşulduğunu ve son 2 yılda şampiyonu hakemlerin tayin etiğini ifade etti. MTM verilerine göre 14 bin 64 habere konu olan Fikret Orman Mayıs ayının en çok konuşulan spor adamı oldu.(İHA)