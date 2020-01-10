Çin'de bir maymunun elektrik akımına kapılan kardeşini kurtardığı anlar kameraya yansıdı

Çin'in Guiyang eyaletinde bir maymun bir kafenin çatısında bulunan klimaya ait elektrik tellerindeki akıma kapıldı. Acı içinde çığlık atan maymunun yardımına kardeşi koştu ve kendisini çekerek akımdan kurtardı.O anlar olay yerinden geçmekte olan bir kişi tarafından kaydedildi.

AĞABEY MAYMUN, KARDEŞİNİ KURTARDI

Maymun, klimanın yanından geçerken klimanın elektrik kablolarına dolanınca kabloların çıplak yerine temas edince akıma kapıldı. Acı içinde kablolardan kurtulmaya çalıştı. Çığlıkları duyan kardeşi olan büyük maymun koşarak kardeşinin dolandığı kabloları çözdükten sonra çekerek akımdan kurtardı.

KISA SÜRELİ FELÇ GEÇİRDİLER

Her iki maymunda akımın sebep olduğu şoktan dolayı kısa süreli felç geçirmelerine rağmen toparlanıp olay yerinden koşarak uzaklaştılar.