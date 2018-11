29 Kasım 2018 Perşembe 12:00



MURAT ASİL - Kayseri 'de bir lisenin öğrencilerinden oluşan 12 kişilik güreş ekibi, sahip oldukları tek mayoyu dönüşümlü giyerek katıldıkları turnuvada, takım halinde kürsüye çıktı. Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Mahallesi'nde bulunan Hacı Ahmet Arısoy Anadolu Lisesinde geçen yıl beden eğitimi öğretmeni ve aynı zamanda eski güreşçi Oktay Yerlikaya öncülüğünde bir güreş takımı kurulmasına karar verildi.Ata sporu güreşi sevdirmek amacıyla çıkılan bu yolda, başvuruda bulunan öğrenciler arasında seçme yapılarak 12 kişilik güreş takımı kuruldu. Spor salonu olmadığı için okulun bodrum katında depodan bozma yaklaşık 40 metrekarelik bir oda, antrenman salonuna dönüştürüldü.Antrenman salonu küçük olduğu için koşu ve ısınma hareketlerini okul bahçesinde yapan güreşçiler, daha sonra salonda teknik ve taktik idmanlarını sürdürerek turnuvalara hazırlandı. Genç sporcular, kısıtlı imkanlara rağmen katıldıkları ilk turnuvada bir başarı hikayesine imza attı.Henüz bir yıllık takım olmalarına rağmen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen il turnuvasına katılan genç güreşçiler, tek mayoyu dönüşümlü kullanarak mücadele etti.Yedi takım ve 110 sporcunun katıldığı turnuvayı ikinci olarak tamamlayan okul takımından 2 öğrenci birinci, 2 öğrenci ikinci ve 4 öğrenci üçüncü oldu.Akçeşme: "Halimizden şikayet etmiyor, çalışıyoruz"Okul müdürü Ahmet Akçeşme, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okul olarak kısıtlı imkanları olmasına rağmen farklı spor branşlarında başarılı sonuçlar elde ettiklerini söyledi.Okullarının güreş takımının da tek mayoyla katıldığı turnuvada il ikincisi olmayı başardığını belirten Akçeşme, "Çok büyük salonlar, çok iyi imkanlar, çok da önemli değil. Yeter ki çocuğun içerisinde bu kıvılcım olsun. Gönül ister ki bütün hepsine mayo verelim fakat şartlar bu. Tek mayoyu elden ele gezdirerek il ikincisi oldular. Bu yavrular belki yarın Türkiye ikincisi olacak." diye konuştu.Hiçbir zorluğun öğrencilerini yıldırmadığını ifade eden Akçeşme, şunları kaydetti:"Şartlarımızı düzeltmek için uğraşıyoruz ama imkanlar bu. Malzemeler çok pahalı. Kapı kapı gezip 'Bize destek olun.' demiyoruz. Zor şartlarda başarı elde etmenin keyfi de bir başka oluyor. Biz memnunuz şartlarımızdan. 12 öğrencim tek mayoyla güreşti. Çalıştıkları yer, okulumuzun alt katında depodan bozma bir yer. Hiçbir şey öğrencilerimizi yıldırmıyor. Halimizden şikayet etmiyor, çalışıyoruz. Devlette ve sporda şikayet olmaz. İmkanlar neyse o ölçüde çalışacağız."Yerlikaya: "Paylaşmayı seviyorlar ve burada öğreniyorlar"Beden eğitimi öğretmeni Oktay Yerlikaya, öğrencilerinin kazandığı başarının son derece önemli olduğunu fakat çocukların yaşattığı kardeşlik hukukunun her şeyden daha değerli olduğunu dile getirdi.Var olan imkanı en iyi şekilde değerlendirerek gençlere ata sporu güreşi sevdirmeye çalıştığını aktaran Yerlikaya, şunları ifade etti:"12 güreşçimiz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen Kayseri İl Turnuvası'na yıldızlar ve gençler olarak iki kategoride katıldı. Birinci, ikinci ve üçüncülük elde eden çocuklarımız oldu. Takım halinde ise ikinci olduk. Bu başarı, şartları çok iyi olan rakiplere karşı elde edildi.Organizasyonda bizim için en büyük sıkıntı, bizim okuldan iki sporcunun aynı anda müsabakaya çıkmasıydı. Tek mayo olduğu için diğer sporcumuz, arkadaşının maçının bitmesini bekliyordu. Hakemlerimiz çok anlayışlıydılar, beklediler.Çocuklarımız paylaşmayı seviyorlar ve burada öğreniyorlar. Kardeşlik hukukuyla, bilinciyle birbirlerinin mayolarını kullanarak hatta ayakkabılarını giyerek turnuvada başarılı oldular. İşte burada asıl kazanım da paylaşmayı öğrenmek, birbirlerini her şartta desteklemek." Saltuk Buğrahan Cantürk: "Her şeyi paylaşıyoruz"Ortak kullanılan mayonun sahibi 11. sınıf öğrencisi Saltuk Buğrahan Cantürk (17) ise "Daha önce güreşle ilgilenen sporcu olarak bir ben vardım ve eski kulübümden kalma bir mayom vardı. Maç aralarında mayo değiştiriyorduk, o da sıkıntı oluyordu. Hakemler sağ olsun bize anlayış gösterdi. Aslında sadece mayoyu değil her şeyi paylaşıyoruz, ayrımız gayrımız yok." ifadelerini kullandı.Öğrencilerden Yusuf Kaplı (16), güreşe 1 yıl önce başladığını ve son katıldığı organizasyonda birinci olduğunu belirterek, "Tek mayo olduğu için değişim anında çok acele ediyorduk. Senden sonra bir arkadaşının maçı varsa hemen mayoyu çıkarmak zorundasın. Bir ayakkabımız var. Aynı kilodan arkadaşlar karşılaşırsa biri maça ayakkabısız çıkıyordu." diye konuştu.İmkanları kısıtlı olmasına rağmen bunu sıkıntı etmediklerini dile getiren Cem Çelik (16) ise takımda kendilerini hem fiziki hem de sportif anlamda geliştirdiklerini, aynı zamanda kardeşliği, birlikteliği ve dayanışmayı öğrendiklerini kaydetti.