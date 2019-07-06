Mayolu fotoğraflarını paylaşan şarkıcı Göksel, fiziğiyle tam not aldı

Şarkılarındaki başarısıyla adından sıkça söz ettiren Göksel, yoğun iş temposuna ara verdi. Yorgunluğunu çıktığı tatilde atan Göksel, hayranlarıyla da mayolu pozlarını paylaşmayıihmal etmedi.

MAYOLU POZLARINI PAYLAŞTI

Hem sesiyle hem fiziğiyle yıllardır dikkatleri üzerine toplayan 47 yaşındaki Göksel, sosyal medya hesabından mayolu pozlarını paylaştı. Göksel, fotoğrafına "Işığımı bulurum inanırsam" notunu yazdı.

HAYRANLARI YORUM YAĞDIRDI

Göksel'in paylaşımı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı. Ünlü şarkıcının hayranları paylaşımın altına "Ne kadar güzelsin" yorumları yaptı.

İşte güzel şarkıcı Göksel'in bikinili pozları...