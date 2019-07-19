Haberler» Magazin» Haber

Mayolu görüntülenen oyuncu Eda Ece, kilolu çıktığını söyleyerek isyan etti

Geçtiğimiz gün sevgilisi Buğrahan Tuncer'le çıktığı tatilde mayolu görüntülenen oyuncu Eda Ece, fotoğraflarda kilolu çıktığı için basın mensuplarına sitem etti.

19.07.2019 14:01

Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterini oynayan Eda Ece, Anadolu Efes oyuncusu Buğrahan Tuncer ile Ege'de tatil yaparken mayolu şekilde görüntülendi. Fotoğraflarda kilolu çıktığı gören oyuncu, İstanbul Cihangir'de karşılaştığı basın mensuplarına sitem etti.

BİRBİRİNİ ÖPÜCÜK YAĞMURUNA TUTMUŞLARDI

Eda Ece ve Buğrahan Tuncer, geçtiğimiz günlerde Çeşme'de tatil yaparken mayolu görüntülenmişti. Şezlonglara uzanıp uzun uzun sohbet eden çiftin yaşadıkları romantik anlar da fotoğraflara yansımıştı. İkili kameraların görüntü almasına aldırış etmeden birbirlerini öpücük yağmuruna tutmuştu.

"BANA HİÇ YAKIŞMAMIŞ"

Tatilini sonlandırarak İstanbul'a gelen güzel oyuncu Cihangir'de görüntülendi. Ece, mayolu fotoğraflarından dolayı muhabirlerle şu sözlerle sitem etti: "4 tane bikini giydim, üşüdüm. Birinde mayo giyeyim dedim, onu çekmişler. Kilolu çıkmışım. Arkadaşlar bana hiç acımamış. 'Kilo aldı' diye haberler çıktı."

"NE ÖLÜMDEN NE YAŞLANMAKTAN KORKUYORUM"

Son günlerde moda olan yaşlandırma uygulaması hakkındaki düşünceleri sorulan Ece, "Bilgim yok, nasıl bir şey ki? Henüz yapmadım. Ne ölümden ne yaşlanmaktan korkuyorum" dedi.

Mayolu görüntülenen oyuncu Eda Ece, kilolu çıktığını söyleyerek isyan etti

Güzel oyuncu Eda Ece, basketbolcu Buğrahan Tuncer ile dudak dudağa görüntülendiGüzel oyuncu Eda Ece, basketbolcu Buğrahan Tuncer ile dudak dudağa görüntülendi

İstanbul, Cihangir, Eda Ece, Çeşme, Magazin

YORUMLAR (3)
VATAN SEVDALİSİ: ahlak yoksunları
Yayından Kaldır
1 1
Cevap yaz
SS: yiyip şişiyorsan senin sorunun feet tutsaydın kendini gözönündeysen böyle şeyler zaten başına gelir gereksiz sitem seninki habercilere siz söylemeseniz haberleri bile olmaz yani boş yapma tatlım
Yayından Kaldır
5 1
Cevap yaz
AYI: feet değil o fit. feet ayaklar demek
Yayından Kaldır
0 0
Son Dakika Haberleri
14:01   Mayolu görüntülenen oyuncu Eda Ece, kilolu çıktığını söyleyerek isyan etti
10:14   Sosyal medya fenomeni Olkan Soycan şarkıcı oldu
09:52   Oyuncu Nesrin Cavadzade'den çocuk açıklaması: 7 tane isterim
09:20   Ünlü şarkıcı Miley Cyrus, kalça dansı yaptığı anların videosunu paylaştı
09:01   Hailey Bieber mankenliği bırakıyor mu?
08:25   Yeni dizi için anlaşan Cansu Dere ve Acun Ilıcalı'nın yolları ayrıldı
07:38   Demet Akalın ve kızının olduğu araca yumruklu saldırı