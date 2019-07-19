Mayolu görüntülenen oyuncu Eda Ece, kilolu çıktığını söyleyerek isyan etti

Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterini oynayan Eda Ece, Anadolu Efes oyuncusu Buğrahan Tuncer ile Ege'de tatil yaparken mayolu şekilde görüntülendi. Fotoğraflarda kilolu çıktığı gören oyuncu, İstanbul Cihangir'de karşılaştığı basın mensuplarına sitem etti.

BİRBİRİNİ ÖPÜCÜK YAĞMURUNA TUTMUŞLARDI

Eda Ece ve Buğrahan Tuncer, geçtiğimiz günlerde Çeşme'de tatil yaparken mayolu görüntülenmişti. Şezlonglara uzanıp uzun uzun sohbet eden çiftin yaşadıkları romantik anlar da fotoğraflara yansımıştı. İkili kameraların görüntü almasına aldırış etmeden birbirlerini öpücük yağmuruna tutmuştu.

"BANA HİÇ YAKIŞMAMIŞ"

Tatilini sonlandırarak İstanbul'a gelen güzel oyuncu Cihangir'de görüntülendi. Ece, mayolu fotoğraflarından dolayı muhabirlerle şu sözlerle sitem etti: "4 tane bikini giydim, üşüdüm. Birinde mayo giyeyim dedim, onu çekmişler. Kilolu çıkmışım. Arkadaşlar bana hiç acımamış. 'Kilo aldı' diye haberler çıktı."

"NE ÖLÜMDEN NE YAŞLANMAKTAN KORKUYORUM"

Son günlerde moda olan yaşlandırma uygulaması hakkındaki düşünceleri sorulan Ece, "Bilgim yok, nasıl bir şey ki? Henüz yapmadım. Ne ölümden ne yaşlanmaktan korkuyorum" dedi.