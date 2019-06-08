Mayolu görüntülenen Selin Ciğerci, düzgün fiziğiyle beğeni topladı

Sosyal medyanın sevilen fenomenlerinden olan Selin Ciğerci, deniz sezonunu Bodrum'da açtı. Selin Ciğerci vefutbolcu sevgilisi Gökhan Çıra çifti, Bodrum LeVo Beach'de görüntüledi.
MAYOLU GÖRÜNTÜLENDİ
Ramazan Bayramı'nı fırsat bilen ikili, kendilerini Ege'nin serin sularına bıraktı. Siyah mayosuyla görüntülenen Selin Ciğerci, plajın ilgi odağı oldu.
DÜZGÜN FİZİĞİ İLE DİKKAT ÇEKTİ
Objektiflere gülümseyerek poz veren Ciğerci, düzgün fiziğiyle dikkat çekti. Diğer yandan futbolcu Çıra'nın plajda nargile içmesitakipçilerin diline düştü.
Gökhan Çıra
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