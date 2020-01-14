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Mayolu pozlarını paylaşan Şeyma Subaşı'nın aşırı zayıf görüntüsü takipçilerinin tepkisini çekti

Şimdilerde Phuket Adası'nda tatil yapan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından siyah mayolu pozlarını paylaştı. Subaşı'nın zayıflıktan çıkan kemikleri ise takipçilerini rahatsız etti.

14.01.2020 11:42 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:50

Yaptığı her açıklama ve paylaşımı gündem olan Şeyma Subaşı'nın Instagram hesabından mayolu pozlarını paylaştı. Phuket Adası'nda tatil yapan Subaşı'nın son hali ise takipçilerini hem rahatsız etti hem de korkuttu.

"VAHŞİ VE ÖZGÜR OLAN KADIN OLUN"

Zamanının büyük bir kısmını yurt dışında geçiren Şeyma Subaşı, Phuket Adası'nda deniz ve güneşin tadını çıkarıyor. Her anını sosyal medya hesabından paylaşan Subaşı, son olarak siyah mayolu pozlarını paylaştı. Subaşı, fotoğraflarına da "Tam olarak olmak istediğiniz kişi olun. Kendini ve hayallerini ayakta tutan kadın ol. Kendisiyle gurur duyan ve kendisiyle gurur duyan kadın ol. Güçlü ve savunmasız, vahşi ve özgür olan kadın olun" notunu yazdı.

SON GÖRÜNTÜSÜ KORKUTTU

Tatilde bile sağlıklı beslenmeyi ve yapmayı ihmal etmeyen Şeyma Subaşı, kusursuz fiziğiyle de adından söz ettiriyor. Subaşı'nın son paylaşımındaki aşırı zayıf halleri ise takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Sosyal medya kullanıcıları, Subaşı'nın son hali için "Çok kurudun" ve "Aşırı zayıfladın" gibi yorumlar yaptı.

Mayolu pozlarını paylaşan Şeyma Subaşı'nın aşırı zayıf görüntüsü takipçilerinin tepkisini çekti

Phuket Adası, Şeyma Subaşı, Subaşı, Magazin


HABER YORUMLARI (8)
CEREN GÜNDAY:vallaha yeter banane cıktıysa kemikleri ya isterse ölsün
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İĞRENÇ:iğrenç bir vücud kusmamak elde değil
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NİNO:offf sıktın artık . . .
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HATİCE ARSLAN:vallahi bıktıkkkkkk
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ZİYA T:o zaman bakma, yazma, , illa yazman zorunda mısın, ,
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0 1
ADINIZI YAZIN:HANİFE BİR BU KADIN İKİ ARTIK MÜMKÜNSE FELSEFİ YAZIŞMALARI İLE BİRLİKTE UZAY BOŞLUĞUNA BIRAKMAK İSTİYORUM
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YETER BIKTIK !!!!!!!!:YETER ARTIK KOYMAYIN ŞUNU YETER BIKTIK BIKTIKKK !!!!!!!!!!!
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MARMELET:Buraya yorum yazacak kadar haberi okurken iyi ama. Ne garip milletsiniz ya
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