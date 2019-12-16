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Maytaptan çıkan duman 20 kişiyi zehirledi

Trabzon'da 2 Afgan vatandaşın düğün törenine katılan 20 kişi düğün pastasının üzerindeki maytapların dumanından etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

16.12.2019 00:41 | Son Güncelleme: 16.12.2019 00:52

'da düğün salonunda yakılan maytaplardan çıkan dumandan etkilenen 20 Afganlı vatandaş hastaneye kaldırıldı.

MAYTAP DUMANINDAN ZEHİRLENDİLER

Trabzon'un ilçesinde Uzunsokak'ta bulunan bir düğün salonunda meydana gelen olayda Afganistan uyruklu Basire ve Farzad'ın düğünü için bir araya gelen Afganlı vatandaşlar pastanın üzerindeki maytaplardan çıkan dumandan etkilendi. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

20 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Duman nedeniyle düğün salonuna giremeyen sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri tarafından salondan çıkartılan Afganlılara müdahale etti. Maytaptan çıkan dumandan etkilendiği tespit edilen ve aralarında çocuklarında bulunduğu 20 kişi sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Trabzon'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Maytaptan çıkan duman 20 kişiyi zehirledi

Ortahisar, Trabzon, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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