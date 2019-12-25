Mayweather'dan kızına servet değerinde Noel hediyesi

Dünyaca ünlü boksör Floyd Mayweather, hali hazırda dünyanın en çok kazanan sporcusu konumunda. Lüks yaşantısı ve sınırsız harcamalarıyla dikkat çeken Mayweather, bu kez kızına aldığı hediye ile gündemde.

Mayweather, 19 yaşındaki kızı Iyanna Mayweater'a Noel hediyesi olarak Mercedes G63 satın aldı. Efsane sporcu, aldığı hediye için 140 bin pound (1 milyon 76 bin TL) ödedi ve tüm dikkatleri üzerine çekti.

"ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM BABA"

Mayweather'ın kızı Iyanna, babasının aldığı hediyeyi "Aman Tanrım. Çok teşekkür ederim baba" mesajıyla paylaştı.

Iyanna Mayweather, Floyd Mayweather'ın dört çocuğundan en büyük olanı. Ünlü boksörün Zion, Koraun ve Jirah isimlerinde dört çocuğu daha bulunuyor. Iyanna'nın Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunuyor.