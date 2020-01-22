Mazars 2019'da yüzde 10,4'lük gelir artışı sağladı

Uluslararası denetim ve danışmanlık firması Mazars 2018/2019 mali yılında, önceki mali yıla göre yüzde 10,4'lük artışla, 1.8 milyar Euro tutarında gelir elde ettiğini açıkladı. Gelir artışında yüzde 1,3 oranında pozitif dış büyüme ile desteklenen yüzde 9,0 seviyesinde organik büyümenin etkili olduğu vurgulandı.

Mazars Group CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Hervé Hélias, 2019 yılı büyüme rakamlarını değerlendirerek, 2020 yılı hedeflerini açıkladı. Bu yıl yakalanan büyümenin Mazars tarafından 2011/2012'den beri kaydedilen en büyük organik büyüme olduğunu söyleyen Hélias, "Bu olağanüstü performans, müşterilerimize küresel düzeyde sorunsuz bir deneyim sunmak için ekiplerimizin sahip olduğu yüksek uzmanlık seviyesi ve güçlü bağlılığın yanı sıra Mazars'ın benzersiz entegre ortaklık modelinin faydalarının tam anlamıyla kavranması sonucu ortaya çıktı. Mazars, borsaya kote şirketlerle birlikte diğer tüm kuruluşların tercih ettiği güvenilir bir ortak haline gelmiştir" dedi.

"ULUSLARARASI GENİŞLEMEDE MİLAT NİTELİĞİNDE BİR YIL"

2019'un Mazars'ın çarpıcı finansal performansının yanı sıra Mazars North America Alliance'a da sahne olduğunu söyleyen Hervé Hélias, "Mazars North America Alliance, Mazars ile Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'nın önde gelen beş firması ve MNP ile imzalanan milat niteliğinde bir anlaşma olarak gösteriliyor ve Mazars açısından ezber bozuyor" dedi.

Anlaşma firmanın Kuzey Amerika'da çalışma alanını genişletmesine ve uluslararası müşterilerinin bölgedeki 16 bin profesyonele daha erişmesine olanak tanıyor. Şu anda, Mazars'ın dünya genelinde müşterilere hizmet veren 40 bin 400 profesyonel çalışanı ve 91 ülke ile bölgede 318 ofisi bulunuyor.

"2020 YILINDAKİ HEDEFİMİZ 2 MİLYAR EURO"

Firmanın büyüme stratejisi hakkında yorum yapan Hélias, "Dört yıl önce, Next-20 adında iddialı bir stratejik plan hazırladık. Çin'de kritik bir büyüklüğe ulaşmak amacıyla bu geniş pazarda etkinliğimizin artırılması ve Kuzey Amerika'da güçlü ve rekabetçi hizmetler geliştirilmesi başlıca önceliklerimiz arasında yer alırken, Grup Başkanı Philippe Castagnac'ın görevi devretmesine ilişkin başarılı bir planlama çerçevesinde yönetimimizde de sorunsuz bir geçiş planladık. Bugün, bu hedeflerin yerine getirildiğini söylemekten büyük gurur duyuyorum. 2020 yılındaki hedefimiz 2 milyar Euro gelir elde etmek ve bunu başaracağımızdan hiç şüphem yok" ifadelerini kullandı.

HER YERDE HER ZAMAN GELİŞME

Mazars'ın uluslararası arenadaki büyümesi gelir kaynaklarının coğrafi dağılımına da yansıdığını söyleyen Hélias, şirketin ücret gelirlerinden üçte birinden fazlasının artık Avrupa dışından geldiğini dile getirdi.

KAPSAMLI VE DENGELİ UZMANLIK

Mazars'ın uzmanlığının temelini denetim hizmetlerinin oluşturduğunu aktaran Hélias, "Önümüzdeki yıllarda da şirketin temel faaliyet alanını oluşturmaya devam edeceğiz. Müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarına uygun destek vermek amacıyla, danışmanlık, vergi ve uyumluluk hizmetleri alanında önemli hizmetler geliştirdik. Bugün, denetim ve muhasebe hizmetleri toplam gelirlerin yüzde 63'ünü, danışmanlık hizmetleri ise yüzde 37'sini oluşturmaktadır" dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR BÜYÜME STRATEJİSİ

Mazars'ın gücünün karlı ve sürdürülebilir bir şekilde büyüme kapasitesinden de kaynaklandığını belirten Hélias, "Gelişiminin merkezinde insanlar ve teknik mükemmeliyete yer veren firmamız denetim ve danışmanlık hizmetlerine yapay zeka, makine öğrenimi ve kapsamlı veri analizini entegre ederek ekiplerinin yanı sıra teknolojik inovasyona da sürekli olarak yatırım yapmaktadır. 2019 yılında, firma personelinin yüzde 92'si eğitim programlarına katılmıştır" diye konuştu.