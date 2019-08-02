Mazars North America Alliance kuruldu

Uluslararası denetim ve danışmanlık firması Mazars, ABD ve Kanada 'nın önde gelen beş şirketi arasında imzalanan bir iş birliği anlaşmasıyla Mazars North America Alliance'ın kurulduğunu açıkladı.

Mazars Group CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Hervé Hélias iş birliğini anlaşmasını değerlendirerek, "İttifak anlaşması Mazars için bir dönüm noktası. ABD ve Kanada'da zaten aktifiz; İttifak, Kuzey Amerika'daki kapasitemizi önemli ölçüde güçlendirerek bölgedeki uluslararası müşterilerimize daha iyi hizmet vermemizi sağlıyor" dedi.

Mazars'ın iş birliğiyle dünya genelinde müşterilerine hizmet veren personel sayısını 40 bine çıkardığını söyleyen Hélias, "Mazars North America Alliance, Mazars'ın Kuzey Amerika sahasındaki kapsama alanını önemli ölçüde geliştirerek, uluslararası müşterilere ABD ve Kanada'daki önde gelen beş muhasebe ve danışmanlık firmasından 16 bin profesyonele erişim imkanı sunuyor. Böylesi bir ölçek ve yetenek zenginliğiyle Mazars dünyanın neresinde olursa olsun müşterilerine kişiye özel, tutarlı ve kaliteli hizmetler sağlayabiliyor" diye konuştu.

"ETİK VE PROFESYONELLİK BAKIMINDAN AYNI DEĞERLERE SAHİBİZ"

Hélias, "İttifak dünyadaki uluslararası müşterilerimize hizmet verme imkanımızı güçlendiriyor. Söz konusu ittifak, son derece yoğunlaşmış olan denetim ve danışmanlık sektöründe bir alternatif teşkil ediyor. Bu beş firma ile uzun yıllara dayanan bir çalışma geçmişimiz var ve kalite, etik ve profesyonellik bakımından aynı değerlere sahibiz. Beş firma da PCAOB'a (ABD'de halka açık şirketlerin denetimini düzenleyen kuruluş) kayıtlı" ifadelerini kullandı.

MAZARS HAKKINDA

Mazars denetim, muhasebe, danışmanlık, vergi hizmetleri konularında uluslararası çapta entegre bir ortaklıktır. Dünyada 89 ülke ve bölgede faaliyet gösteren 40 bin profesyonelin 24 bini Mazars entegre ortaklığında ve 16 bini ise Mazars Kuzey Amerika İttifakı kapsamında yer alıyor. Firma, müşterilere gelişimlerinin her aşamasında destek olmayı hedefliyor.