Mazbata ne demek? Mazbata ne anlama geliyor? Kimlere verilir?

23 Haziran İstanbul yenileme seçimi sonrasında Ekrem İmamoğlu, bugün yapılan törenle mazbatasını aldı. Her seçim sonrasında gündeme gelen mazbata kelime yine araştırılmaya başlandı. Mazbata nedir, ne demektir, ne anlama geliyor? İşte mazbata hakkında merak edilenler...

MAZBATA NEDİR, NE DEMEKTİR?

Mazbata, Arapça kökenli olup Osmanlı döneminden bu yana kullanılmaktadır. Resmi yazışmalarda 'tutanak' olarak adlandırılan kelime, günlük dilde 'mazbata' şeklinde kullanılıyor.

Mazbata kelimesi, seçimlerin ardından duyulsa da yalnızca milletvekilleri ve belediye başkanları mazbata almıyor. Cumhurbaşkanı, belediye başkanları, Danıştay, Sayıştay ve Yargıtay üyeliği gibi görevlere seçilenler de mazbata ile göreve başlıyor.

Saltanatın kaldırılmasının ardından halife seçilen Abdülmecid Efendi'ye de Büyük Millet Meclisi tarafından mazbata verilmiş. Yeni halifeye mazbatasını, dönemin Kırşehir milletvekili Müfid Efendi başkanlığındaki heyet kırmızı bir atlas kese içinde sunmuş.

MAZBATA KİMLERE VERİLİR?

Mazbata vekillere, belediye başkanlarına, danıştay, sayıştay, cumhurbaşkanı ve yargıtaylar almaktadır.

MAZBATA NE ZAMAN VERİLİR?

Seçime dair itirazların olmadığı yerlerde mazbata hemen verilir. Seçime itirazın da belli bir süresi vardır. Süre dolduğu vakit yapılan bir itiraz olmadığı zaman mazbata verilir.

MAZBATANIN KELİME ANLAMI

1-) Zabtolunmuş, tutanağa geçirilmiş, sapasağlam bir hal almış; doğru, dürüst, düzenli. Bir seçim heyetinin seçilenlere verdiği imzalı tutanak.

2-)Sert, gücendirici, kırıcı

Örnek:Ömründe bir defa kimseye dürüşt bir söz söylememişti. Y. K. Beyatlı

3-)Tutanak.