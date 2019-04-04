Mazbata Nedir? Mazbatalar Ne Zaman Verilecek?

Seçimin ardından belediye başkanı seçilen adaylar mazbatasını alıyor. Peki, mazbata ne demek? Mazbata kimlere verilir? Mazbata nasıl alınır?

MAZBATA NEDİR?

Her seçim döneminde gündeme gelen ve Osmanlı döneminden bu yana kullanılan mazbata kelimesi, tutanak anlamına gelir.

Mazbata Örneği

MAZBATA KİMLERE VERİLİR?

Yerel seçimlerle merak edilen ve tutanak anlamını taşıyan mazbata, belediye başkanlarının yanı sıra; Cumhurbaşkanı, Danıştay, Sayıştay ve Yargıtay üyeliğine getirilen adaylara verilerek, resmi olarak göreve başlamaları sağlanıyor.

Osmanlı döneminde, Saltanatın kaldırılmasının ardından halife seçilen Abdülmecid Efendi'ye de Büyük Millet Meclisi tarafından mazbata verilmişti.

MAZBATA NASIL ALINIR?

31 Mart seçimlerinin ardından kazandığı netleşen adaylar, mazbatalarını almak için gün sayıyor. Mazbatalar, seçim bölgesindeki il ve ilçe seçim kurulları tarafından adaylara verilir. Eğer seçim bölgesinde sandıklara itiraz edilmemişse ortalama seçim tarihinden bir hafta sonra mazbatalar verilir.