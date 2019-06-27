Mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu'nun ilk işi bakın ne oldu!

31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu 'nun makam odasına astığı Atatürk portresi kaldırılmıştı. Bürokratların sırıtarak Atatürk tablosunu söküp götürmesi tepki çekmişti. Ekrem İmamoğlu 'nun yeniden üstelik bu kez açık ara farkla İBB Başkanı olması üzerine Atatürk tablosu tekrar yerine asıldı.

"HAKSIZ YERE İNDİRİLDİ, GURURLA TAKILACAK"

Av.Turan Taşkın Özer sosyal medya hesabından " İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu 'nun makamına, ait olduğu yere tekrardan asılmak üzere tablomuz yola çıktı. Haksız yere indirildi, gururla takılacak" açıklamasını yapmıştı.